L'Inter, dopo aver perso la sfida di Calciomercato con la Juventus per Gleison Bremer, avrebbe deciso di trattenere Milan Skriniar e di puntare a Nikola Milenkovic della Fiorentina. Il Milan, oggi 20 luglio, potrebbe tentare di chiudere la trattativa con il Club Brugge per De Ketelaere, trequartista di fantasia classe '2001.

Calciomercato Inter: perso Bremer, i nerazzurri bloccano la cessione di Milan Skriniar

La Juventus ha superato l'Inter sulla linea del fotofinish per quello che concerne il profilo di Gleison Bremer. Il centrale brasiliano, corteggiato nelle ultime settimane dai nerazzurri, andrà quindi a rinforzare la linea arretrata della Vecchia Signora.

Alla Pinetina dunque, i piani per il futuro starebbero cambiando radicalmente e quello che sembrava essere un possibile partente, Milan Skriniar, potrebbe tornare a essere nei piani tattici di Simone Inzaghi, un perno difensivo imprescindibile. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il PSG non avrebbe più formulato proposte per lo stopper slovacco, che Marotta valuterebbe 80 milioni di euro. Di conseguenza, a meno di clamorose offerte, il giocatore rimarrà a Milano e probabilmente rinnoverà col Biscione. In ogni caso, l'Inter vorrebbe piazzare un colpo in difesa e tra i papabili osservati dal direttore sportivo Piero Ausilio, il preferito rimarrebbe sempre Nikola Milenkovic. Il centrale serbo in forza alla Fiorentina, andrà in scadenza di contratto nel prossimo 2023 con i viola e il suo cartellino costerebbe circa 20 milioni di euro.

Calciomercato Milan, oggi Maldini potrebbe accelerare per De Ketelaere

Oggi, mercoledì 20 luglio, potrebbe essere la giornata utile per registrare un'accelerata nei confronti di De Ketelaere da parte del Milan. Maldini e Massara infatti, sono partiti alla volta del Belgio per andare a trattare di persona con i dirigenti del Club Brugge.

L'operazione, si baserebbe su un esborso economico dei rossoneri da 32 milioni di euro, bonus compresi e dunque, non ci dovrebbero essere ulteriori controfferte della formazione lombarda. Maldini infatti, vorrebbe fare leva sulle volontà del calciatore, che avrebbe espresso il desiderio di trasferirsi. Lo stesso tecnico del Club Brugge, Hoefkens, tenendo fuori De Ketelaere nell'ultima partita della formazione belga, ha ammesso di aver incamerato la possibile cessione del trequartista: "Non posso lamentarmi della sua mentalità, era pronto per giocare e volevo portarlo con noi ma dovevo fare delle scelte. Se partirà? Vediamo cosa succede...".