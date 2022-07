La Juventus si è ritrovata a ranghi ridotti alla Continassa lunedì 4 luglio. La società bianconera ha deciso di anticipare il rientro dei giocatori infortunati alla fine della stagione 2021-2022 e che non hanno disputato match con le rispettive nazionali dopo la fine dello scorso campionato. Si sono presentati Danilo, Arthur Melo, Moise Kean, Denis Zakaria, Marco Pjaca e Federico Chiesa. Il centrocampista classe 1997 ha deciso di diminuire le vacanze per iniziare gli allenamenti alla Continassa. Un atteggiamento gradito dalla società bianconera che conta nel recupero ottimale del giocatore dopo l'infortunio al legamento crociato del ginocchio subito nel match contro la Roma nel mese di gennaio.

La Juventus conta molto su Chiesa, che potrebbe diventare il riferimento tecnico e commerciale della società bianconera. Proprio Maurizio Arrivabene in una recente intervista ha sottolineato come il suo sogno sia quello che di avere nella Juventus un giocatore italiano di livello internazionale che possa rappresentare la società bianconera nel mondo come ad esempio Alex Del Piero, Francesco Totti o Gianluigi Buffon.

A proposito di Chiesa il giocatore starebbe lavorando per cercare di rientrare in un match ufficiale fra settembre e ottobre.

Il più atteso è stato Federico Chiesa, che ha deciso di diminuire le vacanze pur di lavorare alla Continassa ed essere pronto quanto prima al rientro. Secondo le ultime notizie che arrivano da Torino Chiesa vorrebbe provare a rientrare in un match ufficiale fra settembre e ottobre. La Juventus giocherà contro la Fiorentina il 3 settembre, poi Salernitana l'11 settembre e Monza il 18 settembre.

Ci sarà poi la pausa per le nazionali ed il 2 ottobre la Juventus giocherà contro il Bologna.

Il brasiliano Kaio Jorge sta recuperando dall'infortunio al ginocchio

La Juventus dovrebbe ritrovarsi con gran parte i giocatori della rosa alla Continassa l'11 luglio. Come abbiamo detto Chiesa proseguirà con il lavoro differenziato ma non solo lui.

E' in fase di recupero anche Kaio Jorge, che come è noto a febbraio ha subito la rottura del tendine del ginocchio. Il suo recupero è atteso ad ottobre ma la Juventus potrebbe evitare di rischiarlo prima della pausa per il mondiale prevista fra novembre e dicembre. Potrebbe rientrare direttamente a gennaio anche se non è da scartare la possibilità che il brasiliano possa trasferirsi in prestito in una società del campionato italiano nel mercato di gennaio.