La Juventus è attesa da un Calciomercato estivo impegnativo in cui dovrà sostituire diversi giocatori importanti che hanno lasciato la società bianconera. Su tutti Giorgio Chiellini, trasferitosi nel campionato americano ai Los Angeles Fc, e Paulo Dybala, che è andato in scadenza di contratto a giugno. A questi potrebbe aggiungersi anche Matthijs de Ligt, che non ha accettato l'offerta di prolungamento di contratto con la società bianconera e che piace al Bayern Monaco e al Chelsea. Secondo le ultime notizie di mercato gli inglesi sarebbero vicini all'acquisto del difensore anche se dovranno accontentare le richieste della Juventus, che vuole almeno 100 milioni di euro.

La società bianconera ha deciso di non accettare contropartite tecniche per de Ligt, si aspetta una somma in soldi che potrebbe essere investita per difesa e centrocampo. Un altro olandese potrebbe trasferirsi nella società inglese. Parliamo del centrocampista Frenkie de Jong, che sarebbe vicino al Manchester United. Nelle ultime ore però il Chelsea starebbe provando a trattare l'acquisto del centrocampista con il Barcellona, valutato circa 80 milioni di euro. Gli inglesi sono pronti ad offrire anche delle contropartite tecniche gradite ai catalani come Werner, Pulisic, Kanté, Havertz, Emerson Palmieri e Jorginho. Secondo la stampa inglese de Jong potrebbe quindi ritrovare al Chelsea il suo ex compagno all'Ajax Matthijs de Ligt.

Il Chelsea potrebbe acquistare non solo de Ligt ma anche de Jong

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Chelsea potrebbe acquistare non solo Matthijs de Ligt ma anche un altro ex giocatore dell'Ajax attualmente al Barcellona. Parliamo di Frenkie de Jong, valutato circa 80 milioni di euro dalla società catalana. Il Chelsea sarebbe pronto a riunire a Londra due dei giocatori che hanno scritto la storia dell'Ajax, contribuendo all'ottima stagione in Champions League degli olandesi nella stagione 2017-2018 quando l'Ajax è arrivata fino alle semifinali della massima competizione europea.

De Jong però piace anche al Manchester United, con il tecnico Ten Hag (suo ex allenatore all'Ajax) che lo vorrebbe a centrocampo. Di certo a vantaggio del Chelsea c'è la partecipazione dei londinesi alla Champions League, lo United invece sarà impegnato in Europa League, motivo per il quale anche Cristiano Ronaldo sarebbe pronto a lasciare il Manchester.

Il possibile mercato del Barcellona

Il Barcellona ha ufficializzato di recente i primi giocatori acquistati a parametro zero. Parliamo del difensore ex Chelsea Andreas Christensen e il centrocampista ex Milan Franck Kessié. Investimenti importanti a cui potrebbero aggiungersi altri acquisti, agevolati anche dalla cessione di Frenkie de Jong, che potrebbe garantire circa 80 milioni di euro.