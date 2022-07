La Juventus è al lavoro in questi giorni per definire le operazioni da portare avanti durante il Calciomercato estivo. Gran parte delle trattative dipenderanno anche dalle cessioni, e non è un caso si parli molto della partenza di Matthijs de Ligt. A tal riguardo, nelle ultime settimane si è parlato di un interesse del Chelsea, che però sembra aver deciso di acquistare altri difensori. La società bianconera sarebbe pronta a rinforzare la difesa con due o tre giocatori, piacciono Aké, Kimpembe e Kounde. Attualmente, la società maggiormente interessata a de Ligt sembra essere il Bayern Monaco, che ha recentemente incontrato la Juventus per parlare del giocatore.

Attualmente, però, ci sarebbe distanza fra offerta della società tedesca e richieste del giocatore. I tedeschi avrebbero offerto circa 60 milioni di euro più 10 milioni di euro di bonus, ma la Juventus valuterebbe de Ligt almeno 90 milioni di euro. Se non dovesse arrivare tale somma, la società bianconera sarebbe pronta a confermare Matthijs de Ligt anche nella stagione 2022-2023. Il difensore ha un contratto fino a giugno 2024 a circa 12 milioni di euro a stagione. La volontà del giocatore sarebbe quella di fare una nuova esperienza professionale, a tal punto che, secondo la stampa tedesca, potrebbe accettare anche un ingaggio minore rispetto a quello che guadagna attualmente nella società bianconera.

De Ligt potrebbe lasciare la Juventus per un'offerta da almeno 90 milioni di euro

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Matthijs de Ligt potrebbe rimanere a Torino se non dovessero arrivare offerte di almeno 90 milioni di euro. Attualmente, però, il Bayern Monaco sarebbe arrivato a circa 70 milioni di euro compresi i bonus, una somma che la società bianconera sarebbe pronta a non accettare.

Per questo, non è da scartare la possibilità che de Ligt rimanga alla Juventus almeno un'altra stagione, anche perché il difensore ha un contratto in scadenza a giugno 2024. Di certo, in caso di mancato prolungamento di contratto, la sua valutazione di mercato fra un anno sarà minore rispetto all'attuale e la società bianconera andrebbe a monetizzare di meno.

Rimane il fatto che la Juventus potrebbe contare su un giocatore importante per un'altra stagione.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare un altro difensore anche in caso di conferma di Matthijs de Ligt. Servirebbe un sostituto di Giorgio Chiellini, difficile però che la società bianconera investa somme importanti. Potrebbe valutare qualche investimento vantaggioso, magari in prestito. Per quanto riguarda invece il centrocampo, piace Leandro Paredes del Paris Saint Germain, in scadenza di contratto a giugno 2023 con il Paris Saint Germain e valutato circa 20 milioni di euro.