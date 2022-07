La Juventus 2022-2023 riparte senza diversi giocatori che hanno scritto la storia della società bianconera delle ultime stagioni. Parliamo di Giorgio Chiellini, Federico Bernardeschi e Paulo Dybala: il difensore ha rescisso consensualmente il suo contratto e giocherà con i Los Angeles Fc, il centrocampista sarebbe vicino al Toronto, l'argentino invece attualmente sta valutando il suo futuro professionale. Piace all'Inter, che però deve prima vendere nel settore avanzato e solo dopo potrebbe valutare l'ingaggio dell'argentino. Nelle ultime ore, si sta parlando di un interesse di Roma e Napoli, che potrebbero offrirgli un ingaggio da 6 milioni di euro a stagione fino a giugno 2026.

Di recente Dybala è stato intervistato dalla stampa argentina, tanti gli argomenti affrontati dal giocatore, su tutti anche la sua esperienza professionale alla Juventus. Dybala ci ha tenuto a dichiarare che grazie alla società bianconera ha avuto la possibilità di crescere molto, di confrontarsi con grandi giocatori e di far parte della nazionale argentina. L'argentino ha aggiunto di sentirsi felice per quello che la società bianconera gli ha dato in quelle sette stagioni nelle quali ha fatto parte della rosa.

Dybala ha parlato della sua esperienza professionale alla Juventus

'Sette anni alla Juventus sono molti, non è facile stare lì per tanto tempo e la verità è che sono felice dell’esperienza'.

Queste le dichiarazioni di Paulo Dybala in una recente intervista. L'argentino ha aggiunto: 'Sono felice per quello che la Juve mi ha dato, per i giocatori con cui ho giocato, per la gente con cui ho vissuto'. Parole importanti che sembrano sottolineare la gratitudine dell'argentino nei confronti della società bianconera. Dybala ha rimarcato il fatto che, grazie all'esperienza professionale alla Juventus, ha avuto la possibilità di giocare nella nazionale argentina.

Il giocatore è arrivato alla Juventus nel 2015, all'età di 21 anni ed ha vinto molte competizioni nazionali. Nel 2017 è andato vicino a vincere con i bianconeri la Champions League, sconfitti in finale dal Real Madrid.

Il futuro professionale di Paulo Dybala

Uno degli argomenti più chiacchierati delle ultime settimane è stato sicuramente la decisione della Juventus di non prolungare l'intesa contrattuale con Paulo Dybala.

Una partenza che ha suscitato molto clamore mediatico, in particolar modo sui social dove fra gli utenti ci sono ancora considerazioni contrastanti in merito alla decisione della società bianconera di non prolungare il contratto all'argentino. Intanto però le ultime indiscrezioni di mercato parlano di un interesse non solo dell'Inter ma anche di Roma e Napoli per l'argentino. Spalletti lo avrebbe chiesto anche perché Insigne ha lasciato la società campana a giugno.