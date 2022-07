La Juventus è a lavoro in queste settimane anche per definire diverse cessioni importanti. Dopo le partenze di Giorgio Chiellini, Federico Bernardeschi, Paulo Dybala e Alvaro Morata, di recente è stato ceduto Matthijs de Ligt al Bayern Monaco per circa 77 milioni di euro. Il difensore olandese ha garantito una somma importante in parte investita su Bremer, acquistato dal Torino per circa 49 milioni di euro. Ci saranno atre cessioni, alcune giustificate da motivi tecnici altre per quelli economici. A tal riguardo i principali indiziati a lasciare la società bianconera sono Alex Sandro, Arthur Melo, Niccolò Rovella e Aaron Ramsey.

A questi potrebbe aggiungersi Adrien Rabiot, non tanto per motivi tecnici ma perché è in scadenza di contratto a giugno 2023 e guadagna circa 7 milioni di euro a stagione. Allegri stima molto il francese ma c'è il rischio di perderlo a parametro zero a fine stagione. Di conseguenza in caso di offerta importante potrebbe lasciare Torino. A tal riguardo il giornalista sportivo Pedro Almeida sul suo account Twitter ha parlato di un possibile trasferimento di Adrien Rabiot al Lione in caso di cessione da parte della società francese di Houssem Aouar. La Juventus valuta il centrocampista francese circa 20 milioni di euro.

Il centrocampista Rabiot potrebbe trasferirsi al Lione durante il calciomercato estivo

''Il Lione cercherà di ingaggiare Adrien Rabiot in caso di cessione di Houssem Aouar''. Questo il post su Twitter di Pedro Almeida. Il giornalista sportivo ha parlato del possibile trasferimento di Rabiot al Lione. Una trattativa di mercato che potrebbe concretizzarsi soprattutto se dovesse arrivare un'offerta da circa 20 milioni di euro.

Si è parlato anche di un possibile trasferimento di Rabiot in società inglesi. Attualmente però non sono arrivate offerte per il francese, che a questo punto potrebbe ritornare nel campionato francese dopo l'esperienza professionale al Paris Saint Germain. Come è noto Adrien Rabiot si è trasferito alla Juventus nell'estate 2019 dopo essere andato in scadenza contrattuale con la società francese e sottoscrivendo un'intesa contrattuale da circa 7 milioni di euro a stagione fino a giugno 2023.

Dopo le prime due stagioni non ideali nella scorsa ne ha disputata una importante. Ha ricevuto diversi elogi da Allegri. In una stagione deludente per la Juventus è stato sicuramente uno dei migliori della squadra bianconera.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus è attesa anche da altre cessioni come sottolineato in precedenza. Abbiamo parlato di Alex Sandro, Arthur Melo e Aaron Ramsey. Il gallese potrebbe rescindere il suo contratto in scadenza a giugno 2023 e trasferirsi in una società inglese.