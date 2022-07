La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti in queste settimane. Il lavoro per la società bianconera è molto, fra cessioni e rinforzi in diversi settori. A proposito di partenze, sono almeno cinque i giocatori che potrebbero lasciare Torino. Si va da Alex Sandro a Daniele Rugani, fino Aaron Ramsey, Nicolò Rovella e Arthur Melo. Ci si attendono anche investimenti importanti, nel ruolo di terzino sinistro (nel caso in cui uno fra Alex Sandro e Pellegrini dovessero partire) ma anche a centrocampo. A parlare del mercato della società bianconera è stato Paolo Paganini.

Il giornalista sportivo, in suo post su Twitter, ha sottolineato un importante e nuovo incontro fra Paris Saint Germain e Juventus. Si sarebbe parlato di Leowyn Kurzawa, terzino sinistro di 30 anni della società francese, e di Leandro Paredes. L'argentino è uno dei preferiti per il centrocampo, gradito ad Allegri che cerca un giocatore bravo nell'impostazione di gioco e nella verticalizzazione verso le punte. Il giornalista sportivo ha parlato anche della possibile partenza di Daniele Rugani. Nel caso in cui dovesse essere ceduto, si valuta come sostituto Nikola Milenkovic, difensore classe 1997 della Fiorentina in scadenza di contratto con la società toscana a giugno 2023. Il suo prezzo di mercato è di circa 15 milioni di euro.

'C’è stato un nuovo incontro tra la Juve e il Psg per Paredes, è stato offerto anche Kurzawa. Per la difesa, se parte Rugani, obiettivo Milenkovic. Per il settore avanzato, non è facile il ritorno di #Morata e l’ipotesi Scamacca resta in piedi'.

Questo il post su Twitter di Paolo Paganini in riferimento al mercato della Juventus. Il giornalista ha parlato dei possibili arrivi di Kurzawa e Paredes dal Paris Saint Germain e quello di Milenkovic in caso di partenza di Rugani. Interessante anche la valutazione di mercato sul settore avanzato. Secondo Paganini, non sarà facile acquistare Morata, anche perché la valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro per un giocatore di 30 anni.

Per questo, la Juventus potrebbe acquistare Gianluca Scamacca, che il Sassuolo potrebbe cedere per circa 40 milioni di euro. I buoni rapporti professionali fra società emiliana e Juventus potrebbero agevolare una modalità di pagamento in diverse stagioni, come successo con Manuel Locatelli nello scorso Calciomercato estivo.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrà dedicarsi anche alle cessioni. Abbiamo già parlato delle possibili partenze di Alex Sandro, Arthur Melo e Aaron Ramsey. Il gallese, che piace a diverse società inglesi, potrebbe rescindere il contratto in scadenza a giugno 2023. Si parla di un possibile indennizzo da circa 3 milioni di euro.