Il Milan e l'Inter già pianificano i movimenti per il mercato di gennaio. Per i rossoneri, Frendrup del Genoa rappresenta una possibilità per rinforzare il centrocampo, mentre Parisi, terzino della Fiorentina, potrebbe essere l'alternativa ideale a Theo Hernandez. Intanto, l’Inter valuta un possibile affondo per Paulo Dybala, che potrebbe lasciare la Roma in cerca di una squadra competitiva.

Frendrup e Parisi per il Milan

Il Milan vede in Frendrup un rinforzo ideale, ma il Genoa non intende lasciarlo partire facilmente a gennaio, considerando il danese importante nel progetto tecnico di Gilardino.

Le cose cambierebbero nell'eventualità in cui la società decidesse di presentare un'offerta importante per il cartellino del giocatore. Diversa invece è la situazione di Parisi, con il terzino che, al momento, è un'alternativa ai titolari sulle fasce difensive e potrebbe decidere di lasciare la Fiorentina per raccogliere più minutaggio. Parisi si adatterebbe meglio in una difesa a quattro come quella del Milan, a differenza invece della Fiorentina dove i terzini giocano a tutta fascia nel 3-4-2-1 di Palladino. Parisi potrebbe lasciare la società toscana in prestito con diritto di riscatto.

L'Inter vorrebbe Dybala a gennaio

L'Inter, intanto, monitora Paulo Dybala: se la situazione della Roma non dovesse migliorare, l’argentino potrebbe valutare un addio a gennaio.

Il presidente della società milanese Beppe Marotta, che ha già provato a portarlo in nerazzurro in passato, potrebbe sfruttare l’occasione per convincerlo a trasferirsi. Il contratto in scadenza a giugno 2025, con rinnovo automatico a determinate condizioni fino a giugno 2026, agevola la trattativa, senza contare che la Roma vorrebbe alleggerire il monte ingaggi e l'argentino è il giocatore che guadagna di più nella società romana.

Molto dipenderà evidentemente dal nuovo tecnico della Roma, Claudio Ranieri, che sarà ufficializzato in giornata. In una situazione difficile dal punto di vista dei risultati, Dybala potrebbe rappresentare il leader tecnico dal quale la Roma dovrà ripartire.

Paulo Dybala in estate era stato vicino al trasferimento in Arabia Saudita

In estate, Dybala era stato vicino al trasferimento in Arabia Saudita. L'argentino decise di non accettare la ricca offerta per tanti motivi, uno su tutti quello familiare. Alla fine, però, questo inizio di stagione può considerarsi come uno dei peggiori della sua carriera, fra problemi di adattamento tattico, soprattutto con la gestione Juric, e gli infortuni muscolari che lo hanno condizionato. L'arrivo di Ranieri sarà importante anche per rilanciare dal punto di vista del morale l'argentino.