In queste prime settimane di calciomercato estivo fra le esigenze principali della Juventus c'è il tesseramento di un attaccante che possa essere il "vice Vlahovic": la società bianconera vuole un giocatore d'esperienza che sia disposto ad accettare la panchina, ma che possa in diverse occasioni anche giocare in coppia con il titolare bianconero.

A parlare del possibile vice Vlahovic è stato recentemente anche Guido Tolomei. L'opinionista sul suo account Twitter ha suggerito il nome ideale come alternativa al titolare bianconero, ovvero Alvaro Morata. Secondo Tolomei per duttilità, ruoli e costi lo spagnolo sarebbe l'acquisto giusto per il settore, avanzato anche perché con circa 25 milioni di euro potrebbe essere acquistato dall'Atletico Madrid.

Lo spagnolo Morata sarebbe l'alternativa ideale a Vlahovic

"La Juventus sa che un vice Vlahovic da 20/25 milioni è difficilissimo da trovare e un giocatore intorno ai 40 milioni altrettanto difficilmente lo parcheggi in panchina. Motivo per cui Alvaro Morata è molto più di una suggestione, per ruolo, trascorsi, duttilità e costi. Sarà lunga...", è questo il post su Twitter di Guido Tolomei.

L'opinionista ha sottolineato come lo spagnolo possa essere l'alternativa ideale a Vlahovic, inoltre nella stagione 2021-2022 ha dimostrato di poterci anche giocare insieme. Infatti Morata può essere schierato come punta centrale, ma anche come giocatore di fascia nel modulo 4-3-3.

A giugno lo spagnolo non è stato riscattato dalla Juventus, dopo due stagioni in prestito a Torino, ed è quindi ritornato all'Atletico Madrid.

Non è però da scartare la possibilità che le parti si incontrino in queste settimane per provare a trovare un'intesa per il trasferimento a titolo definitivo di Morata in bianconero o per un nuovo prestito oneroso.

Il resto del mercato della Juventus: prende quota la pista Zaniolo

Nell'attesa che arrivino gli annunci ufficiali dei tesseramenti a parametro zero di Paul Pogba e di Angel Di Maria, la Juventus è al lavoro anche per definire altri acquisti importanti, come Nicolò Zaniolo.

A tal proposito mancherebbe ancora l'intesa con la Roma per definire il prezzo del cartellino del centrocampista e la eventuale modalità di pagamento, mentre sarebbe già stata invece raggiunta quella col giocatore, sulla base di un contratto da circa 4 milioni di euro netti a stagione fino a giugno 2026.