In vista della nuova stagione La Juventus si sta organizzando per rinforzare la rosa. Molti sono gli obiettivi sul taccuino di Cherubini: dopo che sono andati praticamente in porto gli affari Pogba e Di Maria (per i quali si attende ancora l'annuncio ufficiale), la società bianconera proverà a chiudere per Zaniolo.

Dopo Pogba e Di Maria si proverà a chiudere per Zaniolo

La Juventus prepara diversi colpi in entrata. Sulla lista di Cherubini, infatti, ci sono alcuni profili in grado di far fare un salto di qualità alla rosa juventina. Questa dovrebbe essere la settimana degli annunci ufficiali di Paul Pogba e Angel Di Maria, ma i bianconeri cercano di chiudere con la Roma per arrivare a Nicolò Zaniolo, il giocatore non dovrebbe accettare la proposta del club giallorosso di rinnovare il contratto (attualmente in scadenza nel 2024).

Secondo alcune indiscrezioni il club bianconero avrebbe trovato già un'intesa di massima con il giocatore, anche se manca ancora l'accordo con la Roma.

Il classe '99 avrebbe una valutazione complessiva che si aggira attorno ai 60 milioni di euro. Una cifra che la dirigenza bianconera potrebbe raggiungere in due modi: prestito oneroso da 15 milioni con obbligo di riscatto fissato a 35, oppure una tramite l’inserimento di contropartite tecniche.

De Ligt potrebbe partire, Koulibaly e Bremer i possibili sostituti

In difesa occorre capire il futuro di Matthijs De Ligt, il difensore olandese non sembrerebbe intenzionato a restare a Torino. Su di lui in questi ultimi giorni, oltre al Chelsea, si sarebbe fatto avanti anche il Bayern Monaco.

La Juventus non vorrebbe scendere al di sotto dei 100 milioni, cifra vicina alla clausola rescissoria del giocatore.

Se dovesse partire De Ligt, i possibili sostituti potrebbero essere Koulibaly del Napoli e Bremer del Torino.

Sulle corsie esterne si valutano diversi obiettivi, in particolar modo piacerebbe Nahuel Molina dell'Udinese, il costo del suo cartellino dovrebbe aggirarsi intorno ai 20 milioni.

A centrocampo piacerebbe Leandro Paredes, in tal senso si lavora per uno possibile scambio con il Psg, in Francia gradirebbero un eventuale ritorno di Kean (che dovrebbe però essere prima riscattato in anticipo dall'Everton).

Come potrebbe giocare la Juventus 2022/2023

Approfondiamo la possibile "formazione ideale" della Juventus nella nuova stagione, qualora andassero in porto tutti gli affari ipotizzati poc'anzi (in grassetto gli eventuali nuovi innesti). 4-3-3: Sczcesny; Cuadrado, De Ligt (Bremer/Koulibaly), Bonucci, Molina; Locatelli, Pogba, Paredes; Chiesa, Vlahovic, Di Maria.