La Juventus nelle ultime stagioni ha valorizzato diversi giovani interessanti fra Primavera e under 23. Nella stagione 2021-2022 sono stati valorizzati in prima squadra giovani come Soulé, Miretti e Aké. Diversi giovani si sono messi in evidenza anche nella Primavera bianconera, soprattutto nel settore avanzato con Ange Chibozo. Il giovane del Benin ha disputato fra campionato Primavera, Coppa Italia Primavera e Youth League 43 match segnando 20 gol e fornendo 9 assist.

Qualcuno ipotizzava per lui una crescita nell'under 23, invece è arrivata la cessione del classe 2003 all'Amiens in prestito con diritto di riscatto a un milione di euro.

Il giocatore ha voluto spiegare con un post su Instagram il motivo del suo trasferimento, ringraziando anche tutti quelli che lo hanno aiutato nelle ultime stagioni nel settore giovanile bianconero. Parole che nascondono un po' di delusione da parte di Chibozo, una su tutte è stata: "Ho preferito scegliere un posto in cui la società crede in me". Il giocatore ha aggiunto che la sua speranza è quella di incontrare di nuovo nel suo cammino professionale la società bianconera.

"Per tutto ciò che è stato dal primo giorno fino all ultimo, ringrazio le persone che mi hanno aiutato a crescere", sono queste le dichiarazioni di Ange Chibozo in un post su Instagram.

La Juventus ha ufficializzato la cessione in prestito con riscatto a un milione di euro all'Amiens del giocatore.

Una partenza inattesa, se consideriamo che è stato uno dei migliori del campionato Primavera oltre che della Youth League, contribuendo al raggiungimento della semifinale della massima competizione europea giovanile con 4 gol e 2 assist.

Ora la Juventus è pronta a valorizzare altri giovani interessanti grazie anche a Paolo Montero, nuovo tecnico della Primavera bianconera che supporterà il lavoro di Brambilla nell'under 23.

Grazie al lavoro del settore giovanile bianconero nelle ultime stagioni sono cresciuti diversi giovani interessanti che potrebbero far parte della rosa della prima squadra già dalla stagione 2022-2023, su tutti Soulè e Miretti.

La stagione di Chibozo nella Juventus Primavera

Nella stagione 2021-2022 il giocatore del Benin Ange Chibozo ha disputato 33 partite nel campionato Primavera segnando 15 gol e fornendo 6 assist. A queste bisogna aggiungere 2 partite in Coppa Italia Primavera con un gol e altre 8 gare in Youth League con 4 gol e 2 assist decisivi ai suoi compagni.