La Juventus è al lavoro non solo per rinforzare la rosa ma anche per alleggerirla considerando che ci sono diversi giocatori che potrebbero lasciare la società bianconera. Da Alex Sandro ad Arthur Melo, fino ad arrivare Aaron Ramsey, Matthijs de Ligt e Moise Kean, sono tanti i giocatori che potrebbero fare una nuova esperienza professionale. A questi potrebbero aggiungersi diversi giovani, oltre a Luca Pellegrini. Sarà difficile infatti cedere Alex Sandro, che ha un ingaggio da circa 6 milioni di euro netti a stagione difficilmente sostenibile per molte società anche per le prestazioni fornite del brasiliano nelle ultime stagioni.

Per questo potrebbe essere più facile la partenza di Luca Pellegrini, che ha molto mercato. Piace a diverse società inglesi ma anche a quelle italiane. Nelle ultime ore si parla di un interesse del Monza, che vorrebbe il 23enne della società bianconera. Il problema è rappresentato dalla valutazione di mercato stabilita dalla Juventus per il giocatore, ovvero circa 10 milioni di euro. Con queste valutazione di mercato la società lombarda potrebbe decidere di valutare un altro investimento nel ruolo di terzino sinistro. Per questo rimarrebbe più concreta la possibilità di un trasferimento di Pellegrini nelle società inglesi. Piace infatti a West Ham e Fulham, che non avrebbero problemi ad investire 10 milioni di euro per il cartellino del giocatore.

Nella stagione 2021-2022 Pellegrini ha giocato molto, con Allegri che lo ha anche preferito in diversi match ad Alex Sandro. Non ha però convinto del tutto Allegri, che sarebbe pronto a lasciarlo partire.

La Juventus in caso di cessione di Pellegrini potrebbe sostituirlo con Cambiaso. Difficile infatti che vengano fatti investimenti importanti per il terzino sinistro, anche perché Alex Sandro ha un contratto con la società bianconera a 6 milioni di euro a stagione fino a giugno 2023. A meno di una clamorosa partenza del brasiliano, è possibile che Allegri dia fiducia a Cambiaso come riserva di Alex Sandro considerando anche che sulla fascia sinistra difensiva può giocarsi anche De Sciglio, che ha recentemente prolungato il contratto fino a giugno 2025 con la società bianconera.