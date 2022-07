La Juventus ha definito di recente non solo la cessione di Matthijs de Ligt al Bayern Monaco ma anche l'acquisto di Bremer. Il brasiliano è arrivato per circa 49 milioni di euro compresi i bonus. C'è molto lavoro da fare per la società bianconera che dovrà tenere conto anche delle cessioni. Almeno cinque giocatori sono a rischio partenza, soprattutto in difesa e a centrocampo. Pellegrini e Rugani potrebbero essere ceduti in caso di offerta, a centrocampo invece i principali indiziati a lasciare la società bianconera sono Niccolò Rovella, Aaron Ramsey e Arthur Melo.

A proposito del brasiliano non è partito per la tournée della Juventus negli Stati Uniti, rimanendo alla Continassa ad allenarsi. Un evidente segnali di come possa lasciare Torino in questi giorni. Fra le società interessate ci sarebbe l'Arsenal, arrivano conferme da diversi giornali sportivi. Di recente anche Marcello Chirico ha sottolineato questa possibilità, dichiarando come la società inglese sarebbe pronta a presentare un'offerta ufficiale alla Juventus per l'acquisto del centrocampista brasiliano. Lo stesso giocatore gradirebbe un eventuale trasferimento a Londra. Fra l'altro Arthur Melo era stato vicino all'Arsenal già nel mercato di gennaio ma alla fine Allegri ha deciso di confermarlo per la seconda parte della scorsa stagione.

Possibile offerta dell'Arsenal per Arthur Melo

'L'Arsenal presenterà un'offerta ufficiale alla Juventus per Arthur Melo, che gradirebbe un eventuale trasferimento nella società inglese'. Questo il post di Marcello Chirico in riferimento alla possibile partenza di Arthur Melo. Il brasiliano non sarebbe considerato utile al progetto sportivo bianconero.

Sono arrivate conferme a riguardo anche dall'agente sportivo del centrocampista Federico Pastorello in un'intervista di qualche settimana in cui sottolineava come il giocatore non sia ideale per l'idea di gioco di Massimiliano Allegri. L'Arsenal sarebbe gradita ad Arthur Melo, che la Juventus dovrà vendere per una somma di circa 40 milioni di euro.

Potrebbe anche definirsi un trasferimento in prestito con riscatto. L'eventuale cessione di Arthur Melo insieme a quelle di Niccolò Rovella e Aaron Ramsey potrebbero agevolare l'acquisto di un centrocampista bravo nell'impostazione di gioco. A tal riguardo si parla di un possibile interesse per Leandro Paredes, con la Juventus che sarebbe pronta ad offrire circa 20 milioni di euro per il centrocampista argentino.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per rinforzare il settore avanzato considerando che attualmente gli unici giocatori disponibili per Allegri sono Dusan Vlahovic, Moise Kean e Angel Di Maria. Federico Chiesa dovrebbe ritornare a settembre. Per questo potrebbero arrivare almeno due rinforzi.

I principali indiziati a trasferirsi a Torino sono Niccolò Zaniolo e Alvaro Morata.