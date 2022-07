La Juventus è al lavoro a diverse trattative di mercato in questi giorni. La prima esigenza sembra essere quella di definire il futuro professionale di Matthijs de Ligt. Il difensore vorrebbe fare una nuova esperienza professionale dopo tre stagioni a Torino ma l'offerta del Bayern Monaco sembra non soddisfare la società bianconera. Si lavora per trovare l'intesa, con la Juventus che avrebbe già individuato uno o due rinforzi per la difesa. L‘eventuale cessione di de Ligt potrebbe agevolare anche l’arrivo di Zaniolo, che sarebbe considerato il presente e il futuro della società bianconera.

D’altronde Di Maria è in scadenza a giugno 2023 e alla lunga potrebbe prendere il posto dell’argentino.

Il 23enne piace molto alla società bianconera ma attualmente ci sarebbe distanza fra offerta della Juventus e richieste della Roma. I bianconeri orrirebbero intorno ai 40 milioni di euro, la società romana vorrebbe almeno 55 milioni di euro. Nonostante questo la volontà delle parti sembra essere quella di trovare un'intesa, lo stesso giocatore vorrebbe il trasferimento a Torino e avrebbe già un'intesa economica con la Juventus sulla base di un ingaggio da 4 milioni di euro netti a stagione più bonus fino a giugno 2027. Secondo il giornalista sportivo Luca Momblano la trattativa di mercato potrebbe definirsi a fine luglio.

Il giocatore Zaniolo potrebbe trasferirsi alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus sarebbe pronta ad acquistare Niccolò Zaniolo. La società bianconera e la Roma sarebbero a lavoro per trovare un'intesa economica sul cartellino del giocatore. Attualmente ci sarebbe distanza fra offerta e richiesta ma entro una decina giorni, come sottolinea Luca Momblano, la trattativa di mercato potrebbe definirsi.

Difficile pensare che il giocatore possa rimanere un'altra stagione alla Roma anche perché ha un contratto in scadenza a giugno 2024. Fra un anno la sua valutazione di mercato diminuirebbe in caso di mancato prolungamento di contratto. Per questo si cercherà di trovare l'intesa anche perché la Juventus cerca un rinforzo per il settore avanzato.

Con Federico Chiesa che potrebbe rientrare a settembre-ottobre servirebbe un giocatore da aggiungere ai vari Cuadrado, Di Maria, Vlahovic e Kean. Soprattutto perché Allegri potrebbe affidarsi nella stagione 2022-2023 al 4-3-3.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrà rinforzare anche il centrocampo. Uno dei preferiti è Leandro Paredes, in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain a giugno 2023. Grande amico e compagno di nazionale argentina di Angel Di Maria potrebbe trasferirsi a Torino per circa 20 milioni di euro. Piace anche il centrocampista del Napoli Fabian Ruiz, gradito soprattutto ad Allegri per la sua bravura negli assist e nella finalizzazione delle azioni da gol.