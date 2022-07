La Juventus è attesa da settimane importanti, in cui dovrà definire le trattative di mercato da portare avanti fra cessioni e acquisti. Sarà importante alleggerire la rosa, con tanti giocatori che non sono considerati utili al progetto sportivo bianconero: su tutti quelli dall'ingaggio importante, come Alex Sandro, Arthur Melo e Aaron Ramsey, a cui potrebbero aggiungersi Adrien Rabiot e il giovane Niccolò Rovella (che potrebbe lasciare Torino in prestito per andare alla Salernitana).

Definite le possibili cessioni la Juve poi potrebbe acquistare almeno un altro difensore centrale, un terzino, un centrocampista e due rinforzi per il settore avanzato.

Sono tanti i nomi seguiti dalla società bianconera, che potrebbero migliorare la qualità della rosa bianconera.

Per quanto riguarda il centrocampo si è parlato di un interesse per Leandro Paredes del Paris Saint Germain, che sarebbe una possibilità concreta anche perché in scadenza di contratto a giugno 2023 e potrebbe arrivare per circa 20 milioni di euro.

Di recente però diverse indiscrezioni di mercato accostano la Juventus a Casemiro: il brasiliano del Real Madrid è in scadenza di contratto a giugno 2025.

Il centrocampista Casemiro potrebbe trasferirsi alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare Casemiro. Il brasiliano piace molto a Massimiliano Allegri e sarebbe il giocatore ideale da schierare davanti alla difesa.

La società bianconera potrebbe decidere di presentare un'offerta da circa 40 milioni di euro che potrebbe essere accettata anche perché il brasiliano ha 30 anni: la Juventus potrebbe offrire più o meno l'ingaggio che attualmente guadagna Paul Pogba, ovvero 8 milioni di euro più 2 di bonus.

Ovviamente, dopo un mercato già piuttosto dispendioso, per fare un'operazione del genere, la Juve dovrebbe effettuare prima alcune cessioni importanti nel reparto mediano, come ad esempio i già citati Arthur Melo e Adrien Rabiot.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per migliorare anche il settore avanzato. Potrebbero arrivare due rinforzi: a tal riguardo si parla molto di Nicolò Zaniolo. Nonostante attualmente non ci sia l'intesa fra la Roma e la Juventus per la valutazione di mercato del giocatore, le due società potrebbero lavorare in queste settimane a una definizione della trattativa di mercato.

Un altro giocatore che potrebbe arrivare è Alvaro Morata dall'Atletico Madrid, in prestito con diritto di riscatto a circa 20 milioni di euro.