In queste settimane la Juventus si concentrerà sulla ricerca di un difensore centrale. In particolare il club bianconero sarebbe interessato a Kalidou Koulibaly. Stando a quanto svelato dal giornalista Luca Momblano in una diretta su "Juventibus" i bianconeri avrebbero già fatto una prima offerta al Napoli di 20 milioni più il cartellino di Nicolò Rovella. Quest'ultimo rientrerà dal prestito al Genoa e la Juventus dovrà cercargli una sistemazione, anche se non è del tutto da escludere che Rovella possa restare alla corte di Massimiliano Allegri, almeno nel pre-campionato per essere valutato.

Nel frattempo, però, Rovella potrebbe essere la giusta contropartita per arrivare a Kalidou Koulibaly.

La Juventus cerca un difensore a prescindere da De Ligt

La Juventus, in queste settimane, cercherà un difensore da inserire in rosa indipendente da quello che sarà il destino di Matthijs De Ligt. Infatti, in caso di partenza dell'olandese gli innesti nella retroguardia potrebbero essere due. Oltre a Kalidou Koulibaly sembrano interessare alla Juve anche Bremer del Torino e Gabriel del Torino.

La Juventus per De Ligt vorrebbe circa 80 milioni e sarebbe disposta ad accettare anche delle contropartite, ma devono essere dei giocatori indicati dai bianconeri. Altrimenti - se non dovessero esserci altri calciatori coinvolti nella trattativa - Maurizio Arrivabene chiederà i 125 milioni previsto dalla clausola rescissoria dell'olandese.

Inoltre, in difesa non è da escludere una partenza di Daniele Rugani. La Juventus potrebbe infatti cercargli una sistemazione in prestito.

Nel frattempo la dirigenza continuerà a lavorare per provare ad arrivare a Koulibaly e resta da capire se l'offerta di 20 milioni di euro più Rovella sia ritenuta soddisfacente dal Napoli.

Cambia la data del ritiro dei bianconeri

Mentre la società bianconera si occupa del mercato, la squadra sta per riprendere gli allenamenti. Questo 1° luglio, la società ha annunciato un cambiamento di programma. Infatti, il ritiro ufficiale scatterà il 10 luglio, anche se a partire dal 4 luglio i cancelli della Continassa si apriranno per accogliere i calciatori infortunati e chi non è stato in nazionale a giugno. Poi da domenica 10 luglio si rivedranno tutti gli altri.

Nel frattempo in casa Juve si attende l'annuncio ufficiale degli arrivi a parametro zero di Paul Pogba e di Angel Di Maria.