Il Calciomercato della Juventus potrebbe aprirsi con la cessione del difensore Matthijs de Ligt. Tale operazione di mercato potrebbe generare un grande ricavo per le casse bianconere e permettere nuovi investimenti, situazione che potrebbe essere assimilata a quanto accadde nel 2001, quando con i soldi incassati dalla cessione di Zinedine Zidane al Real Madrid, riuscì a ingaggiare Nedved, Buffon e Thuram.

In particolare la compagine bianconera starebbe pensando di rinforzare la rosa in ogni settore, con Bremer per la difesa, Paredes a centrocampo e Zaniolo in attacco.

Juventus, la dirigenza bianconera penserebbe alla cessione di de Ligt come fu quella di Zidane nel 2001

L'eventualità della cessione di Matthijs de Ligt sta lentamente divenendo un'ipotesi sempre più plausibile e i dirigenti della Juventus, che per vendere l'olandese vorrebbero almeno 80-90 milioni di euro, potrebbero emulare ciò che fece la dirigenza bianconera nel 2001.

In quell'estate la Juve vendette Zinedine Zidane al Real Madrid, incassando l'equivalente di 75 milioni di euro, pari all'epoca a120 miliardi di lire. Con quei soldi, nel giro di poche settimane, Luciano Moggi si assicurò tre giocatori di assoluto valore come Gianluigi Buffon, Lilian Thuram (entrambi dal Parma) e Pavel Nedved (dalla Lazio).

Qualcosa di simile la Juve potrebbe provare a fare adesso se davvero dovesse partire l'olandese, acquisendo Bremer, Paredes e Zaniolo. Partendo dal difensore brasiliano, Bremer apparirebbe in uscita dal Torino, e il suo costo si aggirerebbe intorno ai 40 milioni di euro. Su di lui ci sarebbe anche l'Inter di Simone Inzaghi, ma i nerazzurri, che paiono in vantaggio sulla trattativa con i granata, dovranno prima attendere la cessione di Skriniar per poter poi affondare il colpo.

Nel frattempo la Juventus vorrebbe infilarsi per convincere il difensore a vestire di bianconero. In ogni caso, le alternativa allo stopper classe '97 per Cherubini non mancherebbero, con Presnel Kimpembe tra i possibili candidati e sopratutto Kalidou Koulibaly, che resterebbe il sogno proibito della Vecchia Signora.

Juventus: a centrocampo idea Paredes, in attacco c'è la pista Zaniolo

La Juventus sta chiudendo l'affare per Angel Di Maria, ma "El Fideo" potrebbe non essere l'unico argentino a raggiungere la Continassa. Secondo varie indiscrezioni, infatti, i bianconeri sarebbero interessati anche a Leandro Paredes, centrocampista del PSG. Cherubini potrebbe inserire due contropartite come Parigi, Moise Keane o Adrien Rabiot. Non si escludere in ogni caso, che la Juventus possa offrire solo cash per il regista sudamericano,la cui valutazione che si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro.

Per l'attacco invece, Zaniolo rimarrebbe una delle piste preferite. La Roma sarebbe ferma alla richiesta di 60 milioni di euro e non accetterebbe contropartite tecniche.

Cherubini dunque, avrebbe intenzione di proporre ai giallorossi un'operazione in "stile Chiesa" (ripensando a come venne acquistato nel 2020 dalla Fiorentina): ossia circa 20 milioni di euro subito e il resto pagabili nei successivi anni.