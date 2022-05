La Juventus è attesa da un finale di stagione importante, soprattutto per quanto riguarda la Coppa Italia. Raggiunta la finale, i bianconeri giocheranno contro l'Inter nella partita prevista l'11 maggio. La qualificazione alla Champions League è arrivata nella 35esima giornata grazie alla vittoria contro il Venezia e al pareggio della Roma contro il Bologna. Già da giugno, il lavoro sul mercato da parte della società bianconera sarà importante, sia per quanto riguarda gli acquisti che le cessioni. A tal riguardo, sono diversi i giocatori che potrebbero lasciare la società bianconera.

Fra questi spiccano Alex Sandro, Chiellini, Ramsey, Arthur Melo, Alvaro Morata e Moise Kean. Negli ultimi giorni, però, si parla anche di un interesse del Barcellona per un altro difensore della Juventus, ovvero Danilo. La società catalana vorrebbe un rinforzo di qualità ed esperienza per la difesa e lo avrebbe individuato nel nazionale brasiliano, diventato uno dei riferimenti della squadra bianconera. In scadenza di contratto a giugno 2024, il Barcellona potrebbe presentare un'offerta importante per acquistarlo. Difficile però che la Juventus lo lasci partire, anche in considerazione del fatto che un altro giocatore di esperienza come Giorgio Chiellini potrebbe lasciare Torino a giugno.

Danilo piace al Barcellona

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Barcellona vorrebbe Danilo. La società catalana starebbe valutando un rinforzo d'esperienza e pensa al brasiliano della Juve che, in questa stagione, sta dimostrando tutta la sua importanza, non solo dal punto di vista tecnico ma anche come supporto ai compagni più giovani.

Allegri lo ha elogiato in diverse interviste e si è parlato anche di un possibile prolungamento di contratto oltre giugno 2024 per il brasiliano. Per questo, sembra difficile che la Juventus lo lasci partire, anche perché ha bisogno di giocatori come Danilo. L'indiscrezione di mercato dei giornali sportivi spagnoli non trova conferme fra i giornali sportivi italiani.

La stagione fino ad adesso disputata da Danilo

In una stagione deludente, Danilo è stato uno dei migliori, dando un contributo importante alla qualificazione alla Champions League ma anche al raggiungimento della finale di Coppa Italia. Fra l'altro, il brasiliano è stato infortunato per circa 2 mesi. Fino ad adesso, ha disputato 22 match in campionato, segnando 1 gol e fornendo 2 assist decisivi ai suoi compagni. A questi bisogna aggiungere 5 match ed 1 assist in Champions League e 3 match ed 1 gol in Coppa Italia. È un riferimento anche della nazionale brasiliana e sarà sicuramente tra i convocati al mondiale in Qatar, previsto a dicembre.