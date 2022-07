La Juventus si sta guardando attorno sul mercato per rinforzare la difesa. Recentemente alcune indiscrezioni giornalistiche hanno parlato del possibile arrivo di Nikola Milenkovic, il giocatore della Fiorentina è in scadenza di contratto a giugno 2023 ed ha una valutazione di mercato di circa 15 milioni di euro. Tale possibilità rimane concreta, ma la Juventus starebbe valutando anche altri giocatori.

I giornali sportivi inglesi parlano di un possibile trasferimento in bianconero di Presnel Kimpembe. Sul francese ci sarebbe l'interesse del Chelsea, con la società inglese che era vicino a Koundé.

Il classe 1998 alla fine dovrebbe trasferirsi al Barcellona. Il giocatore del Paris Saint Germain ha una valutazione di mercato importante, circa 80 milioni di euro ma potrebbe essere ceduto in prestito.

Kimpembe potrebbe trasferirsi alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi inglesi la Juventus potrebbe valutare l'acquisto di Presnel Kimpembe. Il francese piace alla società bianconera e potrebbe lasciare il Paris Saint Germain in prestito. Anche il Chelsea starebbe valutando il suo acquisto, dopo il mancato arrivo di Koundé (il classe 1998 è vicino al Barcellona per circa 60 milioni di euro).

Il problema per la Juventus è rappresentato anche dall'ingaggio di Kimpembe, che guadagna circa 10 milioni di euro a stagione.

Pertanto il giocatore dovrebbe accettare di guadagnare uno stipendio minore, o eventualmente il Paris Saint Germain dovrebbe contribuire a pagare parte dello stesso. Di certo Kimpembe vuole giocare con più continuità (anche perché a novembre e dicembre è previsto il mondiale in Qatar in cui sarà impegnata anche la nazionale francese) e al Psg rischia di non poterlo fare.

Il resto del mercato della Juventus

Kimpembe ha una valutazione di mercato importante, per questo sembra difficile il suo arrivo a Torino. Inoltre gran parte dei soldi rimasti a disposizione per il mercato la Juventus potrebbe investirli per il centrocampo, considerando anche l'infortunio che ha riguardato Paul Pogba.

Per questo potrebbe arrivare non solo Leandro Paredes, ma anche un altro rinforzo importante.

Per quanto riguarda invece il settore avanzato rimane in auge la possibilità di un arrivo di Zaniolo della Roma, anche se la società bianconera avrebbe come esigenza principale l'acquisto di un vice Vlahovic.

A tal riguardo potrebbe arrivare lo spagnolo Alvaro Morata, che è in scadenza di contratto nel 2024 e costa circa 20 milioni di euro.