Denzel Dumfries potrebbe lasciare l'Inter. L'esterno olandese potrebbe essere la pedina da sacrificare sul fronte mercato per reinvestire il denaro e blindare gli altri giocatori importanti dell'organico come Milan Skriniar. Sull'esterno olandese ci sarebbe l'interesse del Chelsea e Manchester United che potrebbero mettere sul piatto quei 40 milioni di euro, fondamentali per convincere l'Inter.

Inter, possibile sondaggio per Singo

Vista la possibile partenza dell'ex Psv, la dirigenza nerazzurra sta sondando diversi profili per sostituirlo. Sul taccuino del direttore sportivo Giuseppe Marotta ci sarebbe anche il nome di Wilfried Singo, esterno ivoriano che nella passata stagione si è messo in luce con il Torino di Ivan Juric offrendo grandi prestazioni e attirando l'attenzione di molti club italiani e stranieri.

Vista la recente partenza di Bremer per quasi 50 milioni di euro, il club di Urbano Cairo non ha alcuna intenzione di cedere un altro dei perni dello scacchiere tattico di Juric e solo un'offerta da circa 30 milioni di euro potrebbe far vacillare il patron granata.

Oltre Singo, l'Inter valuta altri profili come Destiny Udogie dell'Udinese che recentemente si è messo in luce con la maglia dell'Udinese. Il club friulano chiede una cifra vicina ai 20 milioni di euro per lasciar partire il talentuoso esterno italiano. Inoltre, la cessione di Molina potrebbe complicare un'eventuale uscita in questo momento di Udogie, che comunque viene monitorato anche dalla Lazio.

Infine, resta in auge anche la candidatura di Filip Kostic che nonostante il forte interesse del West Ham potrebbe rientrare in orbita Inter.

Visto il mancato rinnovo contrattuale con l'Eintracht, con un'offerta attorno ai 15 milioni i nerazzurri potrebbero accaparrarsi le prestazioni del numero 10 serbo.

Inter, interesse della Sampdoria per Casadei

Cesare Casadei è uno dei giovani più promettenti del panorama italiano. Il centrocampista classe 2003 è nel mirino di diversi club italiani ed europei.

Dopo l'interesse del Torino che voleva inserirlo nella trattativa per Bremer, anche la Sampdoria avrebbe manifestato il suo interesse nei confronti del talentuoso giovane nerazzurro. Il club blucerchiato è alla ricerca di un sostituto di Morten Thorsby passato all'Union Berlin e avrebbe puntato il centrocampista nerazzurra.

Stando alle ultime notizie, la società ligure vorrebbe il calciatore in prestito per farlo crescere e vedere quale impatto può avere in Serie A.

Oltre Casadei, c'è da decifrare il futuro di un altro giovane nerazzurro, ovvero Andrea Pinamonti. Il bomber classe '99 avrebbe rifiutato il trasferimento alla Salernitana e su di lui ci sarebbe l'interesse dell'Atalanta ma soprattutto del Sassuolo che dopo aver ceduto Scamacca al West Ham, potrebbe decidere di virare sull'attaccante nerazzurro per puntellare il reparto offensivo.