La Juventus è al lavoro in queste settimane per rinforzare il settore avanzato. C'è l'esigenza di aggiungere ai vari Dusan Vlahovic, Moise Kean, Angel Di Maria e Federico Chiesa uno o due giocatori. Potrebbe arrivare un giocatore per la fascia ed un vice Vlahovic, che in diversi match potrebbe giocare anche insieme al titolare bianconero. Tanti i nomi seguiti dalla società bianconera, si va da Alvaro Morata dell'Atletico Madrid a Roberto Firmino del Liverpool, fino ad arrivare ad Andrea Belotti del Torino. A tutti questi negli ultimi giorni si è aggiunto un altro nome, quello di Luis Muriel.

Si era parlato di un possibile interesse della società bianconera per il colombiano già nel mercato di gennaio. In scadenza di contratto a giugno 2023 la sua valutazione di mercato è di circa 12 milioni di euro. Sarebbe un rinforzo importante considerando che a 31 anni potrebbe garantire diverse stagioni a livelli importanti. Inoltre conosce la Serie A e ha dimostrato non solo nel campionato italiano ma anche in Champions League di esser un giocatore dalle qualità tecniche importanti.

Potrebbe anche gradire il ruolo di alternativa di Vlahovic, anche perché soprattutto nella prima parte di stagione potrebbe disputare diversi match. La Juventus nei primi tre mesi dovrà giocare 15 match di campionato e 6 match di Champions League.

Il giocatore Muriel potrebbe trasferirsi alla Juventus

In Serie A ha disputato 280 match segnando 98 gol e fornendo 48 assist decisivi ai suoi compagni.

Diverse le esperienze professionali nel campionato italiano, fra queste spiccano Udinese, Fiorentina e Atalanta. Nelle ultime stagioni ha dato un contributo importante alle stagioni dei bergamaschi, arrivati anche ai quarti di finale di Champions League. Potrebbe fare una nuova esperienza professionale in una società che lotta per vincere.

Potrebbe ''accontentarsi'' di un ingaggio da circa 2 milioni di euro a stagione più bonus.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche all'acquisto di un centrocampista e di un difensore. Piace Leandro Paredes del Paris Saint Germain, in scadenza di contratto a giugno 2023 e valutato circa 20 milioni di euro. Per quanto riguarda la difesa piace Nikola Milenkovic della Fiorentina, che potrebbe lasciare la società toscana per circa 15 milioni di euro. Piace anche Benoit Badiashile del Monaco, ma la valutazione di mercato alta del francese non agevola il suo arrivo nella società bianconera.