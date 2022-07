La Juventus dovrà lavorare a diversi rinforzi durante il Calciomercato estivo. Sembrano ormai essere stati definiti gli ingaggi di Paul Pogba e Angel Di Maria, che potrebbero essere annunciati a breve, adesso si attendono altri acquisti importanti non solo a centrocampo e nel settore avanzato ma anche in difesa. La Juventus dopo la partenza di Chiellini potrebbe cedere anche Matthijs de Ligt, che non avrebbe accettato l'offerta di prolungamento del contratto della società bianconera. Proprio per questo potrebbe essere ceduto, anche perché lasciandolo partire in questo calciomercato estivo la Juventus avrebbe la possibilità di monetizzare dal suo cartellino.

Si parla di una valutazione di mercato pari a circa 100 milioni di euro, soldi che potrebbero essere utili per acquistare due difensori centrali. Si è parlato di un interesse per Kalidou Koulibaly del Napoli ma anche per Nikola Milenkovic, entrambi in scadenza di contratto a giugno 2023. Nelle ultime ore le notizie di mercato confermano una possibile offerta della Juventus per Presnel Kimpembe, difensore classe 1995 del Psg.

In scadenza di contratto a giugno 2024, il francese potrebbe lasciare la società in prestito con diritto di riscatto. Ad agevolare una sua partenza il possibile approdo al Psg di Milan Skriniar. Come è noto, i francesi stanno trattando con l'Inter sul prezzo di mercato del difensore slovacco.

Considerando l'ottimo rapporto professionale fra le due società, la trattativa di mercato dovrebbe definirsi. L'arrivo di Skriniar al Paris Saint Germain agevolerebbe il trasferimento di Kimpembe alla Juventus.

La Juventus potrebbe acquistare Kimpembe

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Presnel Kimpembe potrebbe lasciare il Psg.

La società francese sarebbe pronta a lasciarlo partire in prestito con diritto di riscatto. Ad agevolare la sua partenza il possibile arrivo di Milan Skriniar nella società francese. Come è noto Paris Saint Germain e Inter stanno trattando la cessione del difensore in Francia. Una volta definita Kimpembe potrebbe essere ceduto anche perché diventerebbe una riserva.

Come è noto infatti il Paris Saint Germain ha in rosa Marquinhos e Sergio Ramos, a questi si andrebbe ad aggiungere anche Milan Skriniar. La possibilità di giocare titolare per Kimpembe diminuirebbe in maniera evidente.

Nella stagione 2021-2022 Kimpembe ha disputato 41 match con il Paris Saint Germain

Riferimento della nazionale francese, Kimpembe nella stagione 2021-2022 con il Parsi Saint Germain ha disputato 41 match fra competizioni francesi e Champions League segnando due gol, uno in campionato francese e l'altro nella Coppa di Francia. Il suo acquisto si potrebbe aggiungere a quello di Koulibaly, anche se come già anticipato piace anche Milenkovic.