La Juventus è al lavoro nelle ultime settimane per definire il mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo. Potrebbero arrivare un difensore centrale, un terzino, un centrocampista e due rinforzi per il settore avanzato. A tal riguardo l'esigenza principale è trovare un trequartista o che possa giocare anche come punta di fascia. Il preferito sarebbe Niccolò Zaniolo, il giocatore della Roma va in scadenza di contratto a giugno 2024 e secondo le ultime notizie di mercato potrebbe trasferirsi a Torino in prestito oneroso con riscatto per un totale 47 milioni di euro.

Somma importante che rappresenta un vero e proprio investimento per il presente e per il futuro considerando che Zaniolo ha 23 anni. Serve però anche un vice Vlahovic, un giocatore che possa sostituirlo in diversi match nella prima parte della stagione. Nei primi tre mesi della stagione la Juventus disputerà 21 match, 15 in campionato e 6 in Champions League. Per questo sarà importante l'arrivo di una punta, il preferito di Allegri sarebbe Alvaro Morata. Lo spagnolo non è considero un titolare nell'Atletico Madrid, per questo potrebbe lasciare la società spagnola e gradirebbe un eventuale ritorno a Torino. Ad agevolare l'eventuale ritorno di Morata a Torino potrebbe essere l'acquisto da parte della società spagnola di Cristiano Ronaldo, che vuole giocare la Champions League e sarebbe pronto a lasciare il Manchester United.

Il giocatore Morata potrebbe trasferirsi alla Juventus in prestito con riscatto a circa 20 milioni di euro

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare Alvaro Morata. Lo spagnolo potrebbe lasciare l'Atletico Madrid per circa 20 milioni di euro, arriverebbe in prestito con riscatto in diverse stagioni.

Una somma che potrebbe ritornare utile agli spagnoli per l'acquisto di Cristiano Ronaldo, che vuole lasciare il Manchester United per andare a giocare in una società che gioca la Champions League. Un altro giocatore dell'Atletico Madrid potrebbe trasferirsi alla Juventus. Parliamo di Renan Lodi, valutato circa 20 milioni di euro dalla società spagnola e che potrebbe diventare il titolare della fascia sinistra difensiva al posto di Alex Sandro.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta rinforzi anche in altri ruoli, ad esempio potrebbe arrivare un supporto alla punta centrale. Il preferito sembra essere Niccolò Zaniolo, si parla di un prestito oneroso per circa 10 milioni di euro con riscatto a 37 milioni di euro. Per quanto riguarda invece la difesa, si valuta anche l'acquisto di un difensore centrale. Fra i giocatori graditi ci sarebbe anche Benoit Badiashile del Monaco, che però ha un prezzo di mercato di almeno 40 milioni di euro.