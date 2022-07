La Juventus ha annunciato in questo inizio di Calciomercato estivo tre acquisti ed una cessione. Sono arrivati a parametro Angel Di Maria e Paul Pogba, oltre a Andrea Cambiaso, al Genoa si è trasferito Radu Dragusin in prestito con riscatto al raggiungimento di determinati obiettivi. Il terzino ha effettuato di recente le visite mediche ma è stato ceduto in prestito al Bologna per dargli la possibilità di raccogliere minutaggio in una società che lotta per una posizione tranquilla in classifica. Secondo le ultime notizie di mercato la cessione a titolo temporaneo di Cambiaso al Bologna sarebbe anche servita per gettare le basi per il possibile arrivo a Torino di Marko Arnautovic.

Da settimane si parla di un interesse della società bianconera per il giocatore classe 1989, che piace soprattutto a Massimiliano Allegri. Può giocare sia come vice Vlahovic ma anche a supporto del titolare bianconero, considerando che ha una buona tecnica. In un inizio di stagione impegnativo per la Juventus (disputerà 21 match fra agosto e novembre) c'è l'esigenza di acquistare un vice Vlahovic che gli dia la possibilità di riposarsi in diversi match .D'altronde la Juventus giocherà ogni tre giorni fra campionato e Champions League.

Il trasferimento di Cambiaso al Bologna potrebbe agevolare l'arrivo a Torino di Arnautovic

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus avrebbe ceduto Cambiaso in prestito al Bologna non solo per dar la possibilità al giocatore di raccogliere più minutaggio ma anche per agevolare la cessione di Arnautovic proprio alla società bianconera.

Il classe 1989 piace molto ad Allegri, che potrebbe utilizzarlo come vice Vlahovic ma anche come supporto del titolare bianconero. Nella scorsa stagione Arnautovic ha segnato 15 gol, un contributo importante alla stagione del Bologna. La valutazione di mercato del giocatore è di circa 15 milioni di euro ma con l'inserimento di Cambiaso il prezzo di mercato potrebbe diminuire.

Il giocatore ha il contratto in scadenza a giugno 2024 e sarebbe pronto a trasferirsi alla Juventus perché vorrebbe provare a vincere competizioni.

Il mercato della Juventus

Il giocatore del Bologna Arnautovic è solo uno di quelli seguiti dalla Juventus per rinforzare il settore avanzato. Si valutano anche altri nomi importanti come vice Vlahovic, su tutti Alvaro Morata.

Sarebbe un ritorno per lo spagnolo, secondo le ultime indiscrezioni di mercato Simene sarebbe pronto a lasciarlo partire magari anche in prestito con diritto di riscatto. Una modalità di pagamento che potrebbe essere gradita alla Juventus, che aveva provato a riscattarlo la scorsa stagione.