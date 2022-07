La Juventus è attesa da settimane importanti per quanto riguarda il Calciomercato. Le esigenze sono molte, sia per quanto riguarda i rinforzi che le cessioni. C'è il bisogno di alleggerire una rosa che è formata da giocatori che hanno un ingaggio pesante e che soprattutto non sono parte integrante del progetto sportivo bianconero. Su tutti Alex Sandro, Arthur Melo e Aaron Ramsey. Il terzino potrebbe rimanere fino a scadenza di contratto, a giugno 2023. Si cercano invece società interessate al centrocampista brasiliano: il giocatore sarebbe pronto a lasciare Torino anche in considerazione del fatto che vuole una società in cui giocare titolare per la convocazione al mondiale con la nazionale brasiliana.

La Juventus potrebbe valutare anche operazioni in prestito per rivalutare il suo cartellino. Diversa è la situazione contrattuale di Aaron Ramsey, in scadenza di contratto fra un anno ma che ha un ingaggio da 7 milioni di euro netti a stagione. La Juventus starebbe cercando di trovare un'intesa economica per la rescissione del suo contratto. Avrebbe offerto circa 2 milioni di euro, il gallese ne vorrebbe 4. Nonostante la distanza si cercherà di trovare un'intesa economica anche perché Ramsey ha bisogno di giocare visto che sarà impegnato con la nazionale gallese al mondiale in Qatar. Fra le società interessate ci sarebbe il Monza, che però vorrebbe avere garanzie sulla sua condizione fisica.

La società lombarda preferirebbe poi investire su un ingaggio oneroso per il ruolo di punta. Si parla del possibile arrivo di Luis Suarez, attualmente senza società.

Il centrocampista Ramsey potrebbe trasferirsi al Monza

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Aaron Ramsey e la Juventus potrebbero trovare un'intesa sulla rescissione del contratto.

Il gallese piace al Monza, che starebbe cercando un rinforzo di qualità per il centrocampo. Molto dipenderà anche dall'ingaggio che chiederà il giocatore, attualmente guadagna 7 milioni di euro a stagione ma in caso di rescissione consensuale con la Juve a circa 4 milioni a suo favore potrebbe accontentarsi anche di uno stipendio di circa 3 milioni di euro a stagione.

Di certo sarebbe un rinforzo importante per il Monza, che sta investendo molto durante il calciomercato estivo. L'eventuale arrivo di Ramsey si aggiungerebbe a quello di Pessina, recentemente acquistato dall'Atalanta.

Il mercato della Juventus

La Juventus lavora anche a rinforzi importanti per centrocampo e settore avanzato. Se dovessero esserci le cessioni prima menzionate potrebbe arrivare un giocatore bravo nell'impostazione di gioco. Piace Leandro Paredes del Paris Saint Germain. Si valuta anche l'arrivo di Nicolò Zaniolo oltre quello di Alvaro Morata.