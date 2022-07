La Juventus dopo gli acquisti di Angel Di Maria e Paul Pogba è pronta a definire altri colpi importanti. L'esigenza della società bianconera è quella di rinforzare una rosa che ha mostrato problematiche evidenti soprattutto a centrocampo. Con la partenza di Chiellini e con de Ligt che sembra essere vicino al trasferimento al Bayern Monaco potrebbero arrivare uno o due difensori centrali, un centrocampista e due giocatori per il settore avanzato. A proposito di Matthijs de Ligt la Juventus lo valuta circa 100 milioni di euro anche se la società bavarese potrebbe inserire delle contropartite tecniche.

Attualmente però la società bianconera vorrebbe solo cash anche perché sarebbe pronta ad investirsi per rinforzarsi in tutti i settori. Per quanto riguarda la difesa uno dei giocatori graditi dalla Juventus è Gabriel. Il brasiliano dell'Arsenal è un classe 1997, la sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro. Per il centrocampo invece si valuta un rinforzo bravo nell'impostazione di gioco e nella verticalizzazione verso le punte. Potrebbe arrivare Leandro Paredes, in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain a giugno 2023 e valutato circa 20 milioni di euro. Il classe 1994 ad un anno dalla scadenza della sua intesa contrattuale con la società francese sarebbe pronto a fare una nuova esperienza professionale e gradirebbe giocare insieme al suo compagno di nazionale Angel Di Maria.

La Juventus potrebbe acquistare Zaniolo e Morata

La Juventus oltre a Gabriel e Leandro Paredes potrebbe acquistare anche Nicolò Zaniolo. Il centrocampista della Roma è in scadenza di contratto a giugno 2024 ed ha un prezzo di mercato di circa 50-60 milioni di euro. La società bianconera vorrebbe inserire delle contropartite tecniche gradite alla he ha società romana, che però vorrebbe monetizzare dalla cessione del suo giocatore.

Zaniolo potrebbe trasferirsi a Torino in prestito con riscatto dilazionato in diverse stagioni. Per quanto riguarda invece il settore avanzato il preferito sembra essere Alvaro Morata. La Juventus non lo ha riscattato dall'Atletico Madrid perché la società spagnola avrebbe chiesto almeno 30 milioni di euro per il cartellino dello spagnolo.

La Juventus potrebbe considerare un nuovo prestito con riscatto dilazionato in diverse stagioni. Morata sarebbe utile non solo come vice Vlahovic ma anche come giocatore di fascia del 4-3-3 come dimostrato anche nella seconda parte della stagione 2021-2022 alla Juventus dopo l'arrivo nel mercato di gennaio di Dusan Vlahovic.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta altri giocatori per il centrocampo oltre a Pogba. Altro giocatore seguito è Fabian Ruiz del Napoli, sempre nella società catalana gioca Koulibaly, giocatore seguito come rinforzo per la difesa e valutato dalla società campana circa 40 milioni di euro.