Si sono disputate nella notte le ultime gare di ritorno degli ottavi di finale della Copa Libertadores e della Copa Sudamericana. Le due prestigiose competizioni internazionali per club del Sudamerica, organizzate dalla Conmebol, riprenderanno nella prima settimana di agosto con la disputa dei rispettivi quarti di finale.

Copa Libertadores: restano in corsa cinque squadre brasiliane e tre argentine

Gli argentini dell’Estudiantes de La Plata completano il quadro delle squadre qualificate ai quarti di Copa Libertadores: la formazione diretta da Ricardo Zielinski consegue una perentoria affermazione interna per 3-0 sui brasiliani del Fortaleza nella sfida di ritorno degli ottavi di finale dopo aver chiuso sull’1-1 quella d’andata giocata in trasferta.

El Pincha, complice l’espulsione diretta di Yago Pikachu al 21’ per un brutto fallo su Mauro Boselli, s’impone grazie ad una doppietta di testa di Manuel Castro (9’ e 47’) e ad un centro di Franco Zapiola (57’) favorito da un rilancio errato dell’estremo difensore Marcelo Boeck. L’Estudiantes de La Plata sarà ora atteso dall’impegno contro l’Athletico Paranaense. Nei restanti tre quarti di finale della Copa Libertadores andranno in scena altrettanti derby: due brasiliani (Atlético Mineiro-Palmeiras e Corinthians-Flamengo) e uno argentino (Vélez Sarsfield-Talleres de Córdoba).

I risultati degli ottavi di finale della Copa Libertadores

Cerro Porteño (Par) vs Palmeiras (Bra) andata 0-3; ritorno 0-5

Emelec (Ecu) vs Atlético Mineiro (Bra) andata 1-1; ritorno 0-1

Fortaleza (Bra) vs Estudiantes de La Plata (Arg) andata 1-1; ritorno 0-3

Athletico Paranaense (Bra) vs Libertad (Par) andata 2-1; ritorno 1-1

Deportes Tolima (Col) vs Flamengo (Bra) andata 0-1; ritorno 1-7

Corinthians (Bra) vs Boca Juniors (Arg) andata 0-0; ritorno 0-0 (6-5 d.c.r.)

Talleres de Córdoba (Arg) vs Colón (Arg) andata 1-1; ritorno 2-0

Vélez Sarsfield (Arg) vs River Plate (Arg) andata 1-0; ritorno 0-0

Copa Libertadores: il quadro dei quarti di finale (and. 2-4/8; rit. 9-11/8)

Atlético Mineiro (Bra) vs Palmeiras (Bra)

Athletico Paranaense (Bra) vs Estudiantes de La Plata (Arg)

Corinthians (Bra) vs Flamengo (Bra)

Vélez Sarsfield (Arg) vs Talleres de Córdoba (Arg)

Copa Sudamericana: fuori Santos e Olimpia Asunción

Le ultime tre sfide di ritorno degli ottavi di finale della Copa Sudamericana sanciscono la qualificazione dell’Atletico Goianiense, dell’Independiente del Valle e del Nacional Montevideo rispettivamente a spese dell’Olimpia Asunción, del Lanús e dell’Unión de Santa Fe.

A restare in corsa per il titolo sono rimaste quattro squadre brasiliane, un’ecuadoriana, un’uruguaiana e una venezuelana. Osservando il quadro dei quarti di finale, in programma nelle prime due settimane di agosto, stupisce l’assenza del calcio argentino che al via della competizione annoverava ben sei rappresentanti. Inedite, a questo punto di un torneo della Conmebol, si rivelano le presenze di Atletico Goianiense, Ceará, Melgar e Deportivo Táchira che ora se la dovranno rispettivamente vedere contro Nacional, San Paolo, Internacional e Independiente del Valle.

Ottavi di finale della Copa Sudamericana: i risultati

Colo-Colo (Chi) vs Internacional (Bra) and. 2-0; rit. 1-4

Deportivo Cali (Col) vs Melgar (Per) and. 0-0; rit. 1-2

Independiente del Valle (Ecu) vs Lanús (Arg) and. 2-1; rit. 0-0

Deportivo Táchira (Ven) vs Santos (Bra) and. 1-1; rit. 1-1 (4-2 ai rigori)

Olimpia Asunción (Par) vs Atletico Goianiense (Bra) and.

2-0; rit. 0-2 (3-5 ai rigori)

Nacional Montevideo (Uru) vs Unión de Santa Fe (Arg) and. 2-0; rit. 1-2

The Strongest (Bol) vs Ceará (Bra) and. 1-2; rit. 0-3

Universidad Catòlica (Chi) vs San Paolo (Bra) and. 2-4; rit. 1-4

Il quadro dei quarti di finale della Copa Sudamericana (and. 2-4/8; rit. 9-11/8)

Melgar (Per) vs Internacional (Bra)

Deportivo Táchira (Ven) vs Independiente del Valle (Ecu)

Nacional (Uru) vs Atletico Goianiense (Bra)

San Paolo (Bra) vs Ceará (Bra)