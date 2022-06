La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo. C'è l'esigenza di migliorare una rosa che ha problemi di qualità a centrocampo ma bisogna rinforzare anche difesa e settore avanzato. Bisogna sostituire soprattutto Giorgio Chiellini, che ha rescisso consensualmente il suo contratto con la società bianconera per fare una nuova esperienza professionale nel campionato americano ai Los Angeles Fc. Potrebbe inoltre arrivare anche un altro difensore centrale soprattutto se dovesse partire Matthijs de Ligt.

Le ultime notizie di mercato confermano come il difensore 23enne avrebbe deciso di non accettare l'offerta contrattuale della Juventus, evidentemente dall'ingaggio minore rispetto ai 12 milioni di euro attuale che guadagna de Ligt fino a giugno 2024. La società bianconera gli avrebbe offerto un contratto simile a quello che dovrebbe andare a guadagnare Paul Pogba fino a giugno 2026, ovvero 10 milioni di euro compresi i bonus. La sua partenza è una possibilità concreta e secondo le ultime notizie di mercato la Juventus avrebbe già individuato il sostituto ideale di de Ligt. Si tratta di Nikola Milenkovic, difensore classe 1997 in scadenza di contratto con la Fiorentina a giugno 2023. La sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro.

La Juventus potrebbe sostituire de Ligt con Milenkovic

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe cedere de Ligt durante il calciomercato estivo. Ci sarebbe il Chelsea sul difensore, che potrebbe spendere circa 100 milioni di euro. Si parla anche di un possibile inserimento di una contropartita tecnica ma la Juventus avrebbe deciso di accettare solo un'offerta in soldi.

L'eventuale partenza di de Ligt potrebbe agevolare l'acquisto di almeno due difensori centrali. il sostituto di Chiellini potrebbe essere Kalidou Koulibaly, in scadenza di contratto con il Napoli a giugno 2023 e valutato circa 30 milioni di euro dalla società campana. Come sostituto di de Ligt invece potrebbe arrivare anche Nikola Milenkovic, anche lui come il difensore del Napoli è in scadenza di contratto a giugno 2023.

La Fiorentina lo valuta circa 20 milioni di euro.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per definire l'acquisto di un centrocampista oltre a Paul Pogba. Fra i giocatori che piacciono alla società bianconera c'è sicuramente Leandro Paredes, che sarebbe considerato cedibile dal Paris Saint Germain. Con il contratto in scadenza a giugno 2023 con la società francese, la Juventus vorrebbe spendere circa 20 milioni di euro per il cartellino dell'argentino, che Allegri potrebbe schierare davanti alla difesa a supporto delle mezzali Pogba e Locatelli.