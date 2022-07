La Juventus ottiene un importante pareggio nella seconda amichevole negli Stati Uniti dopo la vittoria per 2 a 0 contro i Chivas Guadalajara. Il 2 a 2 contro il Barcellona dimostra come, fin quando la condizione fisica ha retto, i bianconeri hanno saputo gestire ma anche costruire gioco contro una squadra importante. I 2 gol dei bianconeri sono stati realizzati da Moise Kean, che secondo gli addetti ai lavori è ritornato dalle vacanze con una forma fisica ed una condizione generale migliore rispetto alla scorsa stagione. Potrebbe essere un vero e proprio acquisto per la Juventus, considerando la deludente scorsa stagione in cui non ha inciso come ci si aspettava.

Ci sarà comunque molto lavoro da fare sul mercato per centrocampo e difesa. Serve un giocatore bravo nell'impostazione di gioco ma anche nella verticalizzazione verso le punte. La Juventus, inoltre, valuta anche un altro rinforzo per la difesa dopo l'arrivo di Bremer. Fra i giocatori seguiti dalla società bianconera c'è sicuramente Nikola Milenkovic, in scadenza di contratto con la Fiorentina a giugno 2023 e valutato circa 15 milioni di euro. La società toscana sarebbe pronta anche a tenerlo, ma potrebbe lasciarlo partire in caso di offerta di una società importante. Ci sarebbe però una data oltre la quale la Fiorentina potrebbe decidere di riconfermarlo per la stagione 2022-2023, offrendogli anche il prolungamento di contratto.

Si tratta del 6 agosto.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Fiorentina considererebbe cedibile Nikola Milenkovic fino al 6 agosto. Oltre quella data potrebbe decidere di riconfermarlo per la stagione 2022-2023 con il rischio che possa andare in scadenza di contratto fra un anno.

La volontà della società toscana sarebbe però quella di riconfermarlo, in caso di mancate offerte, offrendogli un prolungamento di contratto a circa 3 milioni di euro a stagione. Sul giocatore ci sarebbe l'interesse anche dell'Inter, che vuole un difensore da aggiungere al settore come sostituto di Andrea Ranocchia, trasferitosi a parametro zero al Monza.

Il mercato della Juventus

Il match contro il Barcellona ha messo in evidenza un problema anche nel ruolo di terzino sinistro nella Juventus, con Alex Sandro che avuto non poche problematiche nel gestire la tecnica di Dembélé. Se dovesse partire uno fra il brasiliano e Pellegrini potrebbe arrivare un terzino sinistro. Per quanto riguarda invece il settore avanzato, si lavora all'acquisto di Nicolò Zaniolo della Roma e di un vice Vlahovic. Piace Alvaro Morata, che potrebbe lasciare l'Atletico Madrid in prestito con riscatto a circa 20 milioni di euro.