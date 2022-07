La Juventus sta preparando l'inizio di stagione negli Stati Uniti. I bianconeri sono impegnati in diverse amichevoli importanti, nelle quali è arrivata la vittoria contro il Chivas Guadalajara per 2 a 0, oltre al pareggio per 2 a 2 contro il Barcellona, grazie anche all'ottima prestazione di Moise Kean che ha segnato 2 gol. Di certo, non mancano le notizie non gradite alla Juventus, ad esempio l'infortunio a Paul Pogba. Problema al menisco per il francese che potrebbe significare un rientro in campo a settembre. Attualmente c'è molta abbondanza alla Juventus nel settore, con Arthur Melo, Nicolò Rovella e Adrien Rabiot che, in caso di offerta importante, potrebbero lasciare la società bianconera.

Il francese piace molto ad Allegri e non è da scartare la possibilità che rimanga a Torino, considerando anche l'infortunio di Pogba. Sarà però importante lavorare al prolungamento di contratto, considerando il rischio che possa lasciare la Juventus a parametro zero nel 2023. La Juventus, con le cessioni prima menzionate, potrebbe acquistare un giocatore bravo nell'impostazione di gioco ma anche un altro rinforzo. Diversi giornali sportivi confermano il possibile arrivo di Sergej Milinkovic Savic, in scadenza di contratto con la Lazio a giugno 2024 e valutato circa 80 milioni di euro.

Milinkovic Savic potrebbe trasferirsi alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe acquistare come rinforzo per il centrocampo Sergej Milinkovic Savic.

Il giocatore, dopo diverse stagioni nella società laziale, potrebbe fare una nuova esperienza professionale. Servirà un'offerta importante per il centrocampista, che piace anche a diverse società inglesi. Milinkovic Savic gradirebbe un eventuale trasferimento alla Juventus. Potrebbe andare a guadagnare circa 4 milioni di euro a stagione più bonus fino a giugno 2027.

Molto però dipenderà dall'offerta che potrebbe fare la Juventus alla Lazio per il giocatore, magari con l'inserimento di contropartite tecniche gradite dalla società laziale. L'eventuale arrivo di Milinkovic Savic si aggiungerebbe a quello di Leandro Paredes. Secondo le ultime notizie di mercato, il centrocampista argentino potrebbe trasferirsi alla Juventus in prestito con riscatto a 20 milioni di euro.

In tal caso, però, dovrebbe prima prolungare la sua intesa contrattuale con il Paris Saint Germain.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per il vice Vlahovic. Si è parlato di un interesse concreto per Andrea Belotti, attualmente senza società dopo essere andato in scadenza di contratto con il Torino a giugno. Il preferito sarebbe Alvaro Morata, che potrebbe arrivare in prestito con riscatto dall'Atletico Madrid a circa 20 milioni di euro.