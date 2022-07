La Juventus, in queste ore, è concetrata in modo particolare sulla ricerca di un sostituto di Matthijs De Ligt. Ma i bianconeri contestualmente iniziano a muoversi anche sulle piste che serviranno per rinforzare gli altri reparti. Infatti, in attacco servirebbero ancora un altro esterno e un vice di Dusan Vlahovic. Stando a quanto ha affermato Luca Momblano, durante una diretta Juventibus, la Juventus avrebbe avuto un contatto diretto con Andrea Belotti: "Contatto diretto Juventus - Belotti". Adesso resta da capire se questa pista si scalderà anche perché l'ex capitano del Torino è svincolato e può accordarsi con una nuova squadra a parametro zero.

La Juventus cerca un attaccante

La Juventus, in queste settimane, sarebbe alla ricerca di altri giocatori offensivi. In particolare c'è l'esigenza di trovare un vice di Dusan Vlahovic. La dirigenza starebbe vagliando diversi profili e fra questi ci sarebbe anche quello di Andrea Belotti. Questa opportunità sta preoccupando e non poco i tifosi del Torino che non vorrebbero vedere il loro ex capitano alla Juventus. Oltre a Belotti, i bianconeri penserebbero anche al ritorno di Alvaro Morata. La Juventus vorrebbe tentare un nuovo assalto allo spagnolo che resterebbe uno dei desideri di Massimiliano Allegri per l'attacco. In modo particolare Morata può essere utile perché può giocare sia da esterno che da vice Vlahovic.

Adesso resta da capire se la Juventus troverà un accordo con l'Atletico Madrid. Anche perché Morata va in scadenza con i colchoneros nel 2024 e dunque ci sarebbe l'ipotesi di un nuovo prestito. Inoltre, nella rosa della Juventus, c'è anche Moise Kean e il suo futuro sarebbe sempre in bilico. In questa prima parte di preparazione il numero 18 juventino si è messo in mostra ed è tornato dalle vacanze in grande forma.

Ma non è comunque da escludere che il giocatore possa partire.

La Juventus pronta a partire per gli Stati Uniti

Mentre la dirigenza della Juventus continua a lavorare sul mercato Massimiliano Allegri e i suoi ragazzi si allenano al JTC. I bianconeri, oggi 19 luglio svolgeranno una doppia seduta. La squadra lavorerà anche domani 20 luglio mentre giovedì 21 luglio è prevista la partenza per gli Stati Uniti.

Appena arrivata in America la Juventus scenderà praticamente subito in campo. Infatti, nella notte tra il 22 e il 23 luglio la squadra sarà in campo per affrontare il Deportivo Guadalajara. Nel corso di questa amichevole ci sarà la possibilità di vedere in azione i nuovi acquisti come Paul Pogba e Angel Di Maria. La speranza dei tifosi bianconeri, però, è che presto la Juventus possa mettere a segno anche altri colpi di mercato e in particolare si aspetta un rinforzo importante in difesa.