Uno dei giocatori che non sembra essere certo di restare all'Inter in questa sessione estiva di Calciomercato è sicuramente Edin Dzeko. Il centravanti bosniaco è finito inevitabilmente indietro nelle gerarchie dell'attacco nerazzurro, complice l'arrivo di Romelu Lukaku. Al momento sembra volersi comunque giocare le proprie carte anche se potrebbe cambiare idea qualora dovesse arrivare una proposta importante. Offerta che potrebbe arrivare dall'Inghilterra, visto che sul giocatore avrebbe messo nuovamente gli occhi il Newcastle, che un tentativo lo aveva fatto già a gennaio senza successo.

La Juventus è sicuramente la protagonista assoluta di questi giorni di mercato, soprattutto dopo la cessione di Matthijs De Ligt al Bayern Monaco. I bianconeri vogliono alzare il livello soprattutto in mezzo al campo e per questo motivo il grande sogno risponde al nome di Sergej Milinkovic-Savic, anche se l'affare è tutt'altro che semplice.

Newcastle su Dzeko

Il futuro di Edin Dzeko è ancora molto incerto, nonostante l'attaccante abbia rifiutato l'offerta della Juventus nei giorni scorsi. Il centravanti bosniaco troverà poco spazio all'Inter dopo l'arrivo di Romelu Lukaku, anche se vorrebbe giocarsi le proprie carte e lo dimostra il fatto che sia arrivato in ritiro con due giorni di anticipo rispetto a quanto preventivato.

Sull'ex Roma, però, avrebbe messo gli occhi il Newcastle. I Magpies avevano già fatto un tentativo per lui a gennaio, ma l'Inter non ha voluto saperne di privarsene essendo in piena lotta per il titolo e agli ottavi di Champions League. Adesso le cose sono ovviamente cambiate e, anzi, la società nerazzurra si libererebbe volentieri di uno stipendio da oltre 5 milioni di euro netti a stagione.

Il Newcastle è pronto a mettere sul piatto un super ingaggio, superando quello dei nerazzurri, oltre ad un piccolo indennizzo per il club meneghino. Qualora ciò avvenisse, starà poi al giocatore decidere se trasferirsi in Inghilterra o declinare anche la proposta del Newcastle. In caso di addio, l'Inter potrebbe poi fiondarsi su Andrea Belotti, ancora libero a parametro zero dopo essere andato in scadenza di contratto con il Torino.

Sogno Milinkovic-Savic

La Juventus sta rivoluzionando la propria rosa e ha già alzato notevolmente il livello della rosa con gli arrivi di Paul Pogba e Angel Di Maria. I bianconeri non si fermano e hanno un sogno a centrocampo: Sergej Milinkovic-Savic. Affare tutt'altro che semplice, visto che la Lazio non accetta proposte inferiori agli 80 milioni di euro. I bianconeri, però, per arrivare alla fumata bianca potrebbero mettere sul piatto 50 milioni di euro più i cartellini di Rovella e Weston McKennie. Da vedere se la proposta diventerà concreta o se la Juve deciderà alla fine di concentrare in altri reparti il tesoretto ricavato dalla cessione di Matthijs De Ligt.