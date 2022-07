La Juventus è attesa da settimane impegnative, non solo per quanto riguarda gli acquisti ma anche le cessioni. Almeno 5 giocatori potrebbero lasciare Torino, con un un guadagno dal punto di vista della vendita del cartellino ed un risparmio sul monte ingaggi. Su tutti pesano gli stipendi di Alex Sandro, Arthur Melo e Aaron Ramsey, che guadagno più di 6 milioni di euro a stagione. Nello specifico, il gallese ha uno stipendio da 7 milioni di euro a stagione fino a giugno 2023, ma si valuta una rescissione consensuale con indennizzo a favore del centrocampista.

Per quanto riguarda invece i rinforzi, dopo Bremer potrebbe arrivare un altro difensore centrale, oltre ad un terzino sinistro in caso di partenza di Alex Sandro. A centrocampo, invece, il preferito di Allegri sarebbe Leandro Paredes, in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain a giugno 2023. Si lavora anche ad uno o due rinforzi per il settore avanzato. Oltre ad un supporto per Dusan Vlahovic, potrebbe arrivare anche una sua alternativa. Nei primi tre mesi la Juventus giocherà 21 match, 15 di campionato e 6 di Champions League. Servirà quindi avere una panchina lunga ed un vice Vlahovic. Si è parlato molto del possibile ritorno di Alvaro Morata. Nelle ultime ore, però, le notizie di mercato confermano l'interesse per Andrea Belotti, senza squadra dopo essere andato in scadenza di contratto con il Torino.

A parlare del possibile arrivo di Belotti alla Juventus è stato Claudio Pasqualin, approvando il suo eventuale arrivo nella società bianconera.

L'agente sportivo Pasqualin ha parlato del possibile acquisto di Belotti da parte della Juventus

'Belotti alla Juve? Se si adatta a fare il vice Vlahovic lo vedrei benissimo'. Queste le dichiarazioni di Claudio Pasqualin.

L'agente sportivo ha sottolineato come l'ex Torino potrebbe essere un giocatore utile, ma dovrà adattarsi ad un ruolo da riserva, considerando che andrebbe a giocare in una società che lotta per vincere. In merito all'arrivo di un centrocampista, Pasqualin ha sottolineato: 'Se dico Jorginho, è banale. La Juve non è adattissima per lanciare i giovani, a meno che non siano i Del Piero'.

La società bianconera 'potrebbe osare e dare spazio a qualche giovane italiano, ma non faccio nomi', ha dichiarato. Si è parlato anche dell'arrivo di Bremer alla Juventus, sottolineando come sia stata una beffa per l'Inter ma 'il mercato è così', ha aggiunto.

Il mercato della Juventus

La Juventus lavora anche ad altri giocatori per il settore avanzato. Potrebbe arrivare un supporto per il settore avanzato, oltre ad un vice Vlahovic. Piacciono Nicolò Zaniolo della Roma e Alvaro Morata dell'Atletico Madrid, anche se la valutazione di mercato non agevola un loro eventuale trasferimento nella società bianconera.