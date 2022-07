La Juventus, in queste settimane, si sarebbe fatta avanti per Nicolò Zaniolo. I bianconeri vorrebbero il giocatore classe '99 per rinforzare il loro attacco. Qualche settimana fa, la Juventus ha incontrato Claudio Vigorelli, agente di Zaniolo, per pianificare una strategia per provare a convincere la Roma a cedere il ragazzo. Inizialmente, i dirigenti juventini avrebbero voluto inserire nella trattativa il cartellino di Arthur. Ma i giallorossi non vorrebbero nessuna contropartita tecnica. La prossima settimana, però, dovrebbe andare in scena un incontro tra Federico Cherubini e Tiago Pinto proprio per provare a chiudere l'affare Zaniolo.

Si prova a chiudere

La Juventus e la Roma presto potrebbero sedersi a un tavolo per provare a chiudere la trattativa per Nicolò Zaniolo. Le parti potrebbero mettere in piedi un'operazione sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. La Juventus potrebbe dare circa 10 milioni subito mentre per l'obbligo di riscatto potrebbe versare 37 milioni, per un totale di 47 milioni. Questa cifra si avvicinerebbe alla richiesta di 50 milioni della Roma. Ovviamente nell'operazione non sarebbe previsto l'inserimento di Arthur che non convincerebbe i giallorossi.

La Roma non vuole contropartite e lo ha ribadito anche al Tottenham che nelle ultime ore si sarebbe fatto avanti per Nicolò Zaniolo. Inoltre, lo stesso giocatore non avrebbe intenzione di andare all'estero.

Per quanto riguarda l'accordo tra Zaniolo e la Juventus ci sarebbe già sulla base di un ingaggio da 4 milioni a stagione. Adesso non resta che attendere solo il summit tra Cherubini e Pinto per capire se davvero la trattativa potrà chiudersi oppure no.

L'indiscrezione di Greggio

Nelle scorse settimane, inoltre, Ezio Greggio, noto tifoso della Juventus, tramite i social, si è sbilanciato parecchio sul futuro di Nicolò Zaniolo.

Il conduttore TV ha lanciato l'indiscrezione secondo la quale il giocatore classe '99 il prossimo anno giocherà sicuramente nella Juventus. Greggio ha sottolineato che la notizia gli è stata data da una fonte certa. Questo ovviamente ha scatenato l'entusiasmo dei tifosi bianconeri che avrebbero una gran voglia di vedere Zaniolo con la maglia della Juventus.

Dunque, la prossima settimana potrebbe capirsi qualcosa in più sul futuro del giocatore. Federico Cherubini, in questi giorni, non ha seguito la Juventus in America e la sua presenza negli States sarebbe prevista più avanti. A Las Vegas sono comunque presenti il presidente Andrea Agnelli e Pavel Nedved. Mentre Cherubini e Arrivabene sono in Italia. Chissà che la permanenza a Torino del ds non sia legata proprio a questioni di mercato.