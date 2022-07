La Juventus è una delle società più attive sul mercato. Definiti gli acquisti di Angel Di Maria e Paul Pogba (per il francese la firma sul contratto è questione di ore) la società bianconera sta lavorando anche alle cessioni. Sarebbero diversi, infatti, i giocatori in predicato di lasciare Torino per motivi tecnici ed economici.

Sulla lista dei partenti ci sarebbe ad esempio Luca Pellegrini, il quale potrebbe trasferirsi al Fulham per circa 10 milioni di euro. Matthijs de Ligt sembra vicino al Bayern Monaco, anche se la Juventus attende un'offerta di circa 100 milioni o, in alternativa, l'inserimento di una contropartita tecnica gradita al club e al tecnico Massimiliano Allegri.

Tornando sul mercato in entrata, starebbero andando avanti i contatti per arrivare a Nicolò Zaniolo. Il centrocampista della Roma avrebbe già raggiunto un'intesa di massima con la Juventus per un ingaggio da circa 4 milioni di euro netti a stagione più bonus fino al giugno del 2027.

La Roma per cedere il suo numero 22 vorrebbe una cifra compresa fra i 50-60 milioni di euro. La Juventus vorrebbe proporre una formula con pagamento spalmato su più anni fra prestito e rate da versare ad ogni stagione. Non si esclude che nella trattativa possa entrare anche una contropartita tecnica. Si parla, ad esempio, di uno fra Arthur Melo, Juan Cuadrado e Denis Zakaria.

La Juventus potrebbe proporre uno fra Arthur Melo, Cuadrado e Zakaria per l'acquisto di Zaniolo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe pensando di mettere sul piatto uno fra Arthur Melo, Juan Cuadrado e Denis Zakaria come eventuale contropartita tecnica per arrivare a Nicolò Zaniolo. Qualora la Roma dovesse manifestare il suo gradimento per Arthur, allora i bianconeri dovrebbero aggiungere almeno (se non di più) 20 milioni di euro cash.

Diverse invece sarebbero le valutazioni di Cuadrado e Zakaria. In entrambi i casi, infatti, il conguaglio economico da aggiungere dovrebbe toccare almeno i 40 milioni.

Decisiva potrebbe essere la volontà di Zaniolo di trasferirsi a Torino. Il trequartista toscano è in scadenza di contratto con la roma nel giugno del 2024. Di conseguenza, se dovesse restare in giallorosso senza rinnovo, il club capitolino rischierebbe di perderlo l'anno prossimo ad un prezzo più basso di quello attuale.

Nella Juventus Zaniolo potrebbe essere schierato come giocatore di fascia in un 4-3-3, ma anche come mezzala d'inserimento. Non si esclude che Allegri possa optare anche per un 4-2-3-1, e in questo caso l'ex Inter potrebbe giostrare come supporto della punta centrale Dusan Vlahovic.

Juventus: se parte de Ligt, caccia a due difensori

La Juventus, in caso di cessione di de Ligt, tornerebbe sul mercato per acquistare almeno due difensori centrali. Il preferito sarebbe Kalidou Koulibaly, anche se il Napoli preferirebbe cederlo ad un'altra società.

Nel frattempo in casa bianconera starebbero valutando anche altri profili, in particolare quello di Benoit Badiashile. Il francese è in scadenza di contratto con il Monaco nel giugno del 2024 e il suo cartellino costa all'incirca 40 milioni di euro.