La Juventus è attesa da diversi movimenti di mercato in difesa, un reparto nel quale dovrà sostituire Giorgio Chiellini e potrebbe anche perdere Matthijs de Ligt (vicino al Bayern Monaco). Sulle fasce circola inoltre la possibilità di una cessione di Luca Pellegrini al Fulham. Pare difficile invece la partenza di Alex Sandro, che ha il contratto in scadenza a giugno 2023 ma che guadagna 6 milioni di euro netti a stagione.

In entrata piacerebbe Raphael Guerreiro. Il portoghese classe '93 gioca attualmente nel Borussia Dortmund, è in scadenza di contratto a giugno 2023 e ha un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro.

Considerando i buoni rapporti professionali fra la società tedesca e la Juventus non è da scartare la possibilità che il giocatore possa lasciare il Dortmund a prezzo minore.

Guerreiro è un terzino bravo soprattutto a supportare il settore avanzato, bravo a servire assist ai suoi compagni.

Raphael Guerreiro potrebbe trasferirsi alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando Raphael Guerreiro come possibile rinforzo per la fascia sinistra difensiva. Il portoghese alla lunga dovrebbe sostituire Alex Sandro, che è in scadenza di contratto a giugno 2023 e non prolungherà il suo contratto. La Juventus vorrebbe cedere subito il brasiliano, ma il mondiale in Qatar fra novembre e dicembre non agevola la partenza del nazionale brasiliano.

L'eventuale arrivo di Raphael Guerreiro sarebbe importante perché aiuterebbe a "rimpolpare" la fascia sinistra difensiva. Alla Juve serve un terzino sinistro anche perché Luca Pellegrini sarebbe vicino al trasferimento al Fulham. In bianconero dovrebbe arrivare Andrea Cambiaso dal Genoa, ma potrebbe lasciare Torino in prestito: si parla di un interesse della Salernitana.

La stagione di Raphael Guerriero

La stagione 2021-2022 di Raphael Guerreiro ha confermato la sua importanza nel Borussia Dortmund. Il giocatore stato condizionato da un infortunio al polpaccio a inizio stagione, ma una volta recuperato ha giocato gran parte dei match da titolare, con 23 partite disputate nel campionato tedesco (con quattro gol e tre assist), una presenza in Coppa di Germania, tre incontri in Champions League e una gara in Europa League con un gol.

Guerreiro, che fa anche parte della Nazionale portoghese, può giocare come terzino sinistro ma anche come centrocampista laterale.