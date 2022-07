La Juventus è attesa da settimane importanti di Calciomercato in cui cercherà di costruire una rosa competitiva per la stagione 2022-2023. I risultati deludenti della scorsa stagione potrebbero agevolare l'arrivo di giocatori di esperienza e di qualità che si andranno ad integrare ai tanti giovani bianconeri. Non è da scartare però la possibilità che la Juventus investa ulteriormente in giovani, si è parlato di un possibile interesse per Benoit Badiashile, classe 2001 del Monaco che però ha un prezzo di mercato importante. Nelle ultime ore si parla del possibile arrivo di un altro giovane che nella stagione 2021-2022 ha giocato nella seconda squadra del Real Madrid.

Parliamo di Rafa Marin, ventenne che ha disputato 27 match segnando 1 gol nel Real Madrid B. Piace perché è un difensore centrale di piede sinistro, considerando la partenza di Chiellini potrebbe ritornare utile come alternativa ai titolari. Può giocare anche terzino sinistro. È stato parte delle rappresentative giovanili della Spagna, giocando nell'under 17 e nell'under 18. Nell'eventualità del suo arrivo Allegri potrebbe valutare se confermarlo in prima squadra o se eventualmente dargli la possibilità di giocare nell'under 23, in un campionato impegnativo come quello della Serie C.

Il difensore Rafa Marin potrebbe trasferirsi alla Juventus

Il ventenne del Real Madrid ha un contratto in scadenza a giugno 2023 e arriverebbe a prezzo vantaggioso. Di piede sinistro, può rappresentare un'alternativa ideale per la difesa, che oltre a Chiellini potrebbe non avere Matthijs de Ligt. A tal riguardo le ultime indiscrezioni di mercato confermano come il 23enne sia vicino al trasferimento al Bayern Monaco.

Rafa Marin arriverebbe per rinforzare la difesa bianconera, che però ha bisogno anche di esperienza. Per questo la Juventus starebbe valutando l'acquisto anche di Koulibaly. Di recente l'agente sportivo del difensore Ramadani ha incontrato la società bianconera. La Juventus sarebbe pronta a spendere circa 30 milioni di euro per il cartellino offrendo al giocatore circa 7 milioni di euro netti a stagione fino a giugno 2026.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per acquistare un vice Vlahovic, un giocatore che sappia sostituirlo in diversi match ma che possa anche giocare insieme al titolare bianconero. Sono due i nomi che piacciono alla società bianconera, si va da Arnautovic del Bologna, valutato circa 15 milioni di euro, ad Alvaro Morata, che la Juve potrebbe acquistare dall'Atletico Madrid in prestito con riscatto con pagamento in diverse stagioni.