La Juventus si ritroverà alla Continassa lunedì 11 luglio per iniziare la preparazione estiva. Parte della rosa ha già iniziato il ritiro, in particolar modo quei giocatori che sono reduci da infortuni. Si attende l'arrivo dei nuovi ma anche di quei giocatori che non hanno la certezza di rimanere a Torino nella stagione 2022-2023. Parliamo di Alex Sandro, Arthur Melo e Aaron Ramsey, negli ultimi giorni si è parlato anche di un altro possibile partente, ovvero Juan Cuadrado. Il colombiano come è noto era in scadenza di contratto a giugno 2022 ma si è arrivata la clausola nella stagione 2021-2022 di prolungamento automatico per un'altra stagione per aver disputato almeno 40 match stagionali.

Il colombiano attualmente guadagna 5 milioni di euro netti a stagione, la Juventus ha provato ad offrirgli un contratto fino a giugno 2024 ad un ingaggio minore. Non è arrivata l'intesa, una situazione che non sarebbe stata gradita dalla società bianconera. Per questo si è parlato di un suo possibile trasferimento all'Intero eventualmente alla Roma come contropartita tecnica per l'acquisto di Niccolò Zaniolo. Attualmente però tali indiscrezioni di mercato non hanno trovato conferme e Cuadrado rimane uno dei titolari della squadra bianconera. Possibile ci sia un incontro con la società bianconera per valutare l'eventualità di un'intesa contrattuale per due anni magari con un ingaggio minore rispetto ai 5 milioni di euro netti a stagione che attualmente guadagna.

Il giocatore Cuadrado sarebbe un titolare nella Juventus

La Juventus valuta Juan Cuadrado come uno dei titolari della squadra bianconera. Nonostante le indiscrezioni di mercato riguardanti un possibile trasferimento all'Inter o alla Roma, il colombiano dovrebbe rimanere a Torino rispettando il contratto in scadenza a giugno 2023.

Non è da scartare la possibilità incontri la società per valutare un prolungamento di contratto fino a giugno 2024 con un ingaggio minore rispetto a quanto guadagna attualmente. Allegri potrebbe schierare Cuadrado come punta di fascia destra nel 4-3-3 ma il colombiano può giocare anche mezzala e terzino destro. Si era parlato di un suo possibile inserimento nella trattativa di mercato per l'acquisto di Zaniolo.

Il centrocampista della Roma dovrebbe arrivare a Torino ma senza contropartite tecniche. Si parla di un'offerta da circa 50-60 milioni di euro fra prestito e riscatto in diverse stagioni.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrà acquistare almeno un difensore centrale, soprattutto perché de Ligt è vicino al trasferimento al Bayern Monaco. Sono due i giocatori che piacciono alla società bianconera: Kalidou Koulibaly del Napoli e Benoit Badiashile del Monaco, valutati circa 40 milioni di euro.