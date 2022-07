La Juventus, questa mattina 17 luglio, ha svolto la prima amichevole estiva. I bianconeri, in questi giorni, stanno lavorando duramente al JTC e dopo le doppie sedute svolte in settimana, Massimiliano Allegri ha voluto testare la condizione dei suoi ragazzi. Per questo motivo, la Juventus ha affrontato il Pinerolo alla Continassa. Nel corso di questo test c'è stato anche il primo gol in bianconero per Angel Di Maria. Nell'amichevole contro il Pinerolo sono stati diversi i giocatori a mettersi in mostra e in modo particolare Moise Kean è stato autore di una doppietta.

Il numero 18 juventino, in questi giorni, è stato segnalato come uno dei giocatori più in forma e durante il test di stamattina lo ha dimostrato.

Doppietta anche per Zakaria

La Juventus ha concluso la prima settimana di lavoro e per questo motivo Massimiliano Allegri ha organizzato una seduta congiunta con il Pinerolo. Il test amichevole ha fornito diversi spunti e ha portato in dote nove gol. Infatti, oltre alla rete di Angel Di Maria e alla tripletta di Moise Kean sono andati a segno anche Denis Zakaria, autore di una doppietta, Matias Soulè (anche per lui sono arrivate due reti) e a chiudere le marcature ci ha pensato Adrien Rabiot. Adesso la Juventus godrà di un pomeriggio di riposo. Domani 18 luglio, la squadra svolgerà un solo allenamento e l'appuntamento sarà nel pomeriggio.

Dopodiché la Juventus, nei prossimi giorni, proseguirà la preparazione al JTC: giovedì 21 luglio ci sarà la partenza per gli Stati Uniti. Una volta arrivati negli Usa, i bianconeri saranno impegnati nella prima amichevole della tournée: se la vedranno contro il Deportivo Guadalajara. La sfida si giocherà nella notte del 23 luglio alle ore 5 italiane e sarà visibile su Dazn.

Nessun gol per Vlahovic e Pogba

Nel test amichevole tra la Juventus e il Pinerolo non si segnalano gol di Paul Pogba e Dusan Vlahovic. Entrambi sono scesi in campo ma senza trovare la via del gol. Vlahovic e Pogba dovranno aspettare le prossime partite per le prime esultanze stagionali. In ogni caso entrambi stanno lavorando duramente e Massimiliano Allegri è soddisfatto di quanto stanno facendo.

Il tecnico livornese, nei giorni scorsi, ha avuto modo di elogiare il centrocampista francese. Pogba ha già preso in mano le chiavi del centrocampo della Juventus e da lui ci si attende assist, gol e tanta qualità. Il francese dovrà essere decisivo anche nello spogliatoio in termini di leadership. Adesso, però, si deve continuare a lavorare e a migliorare la condizione fisica poiché tra meno di un mese i bianconeri saranno in campo per la prima gara di Serie A contro il Sassuolo, la sfida si giocherà il 15 agosto all'Allianz Stadium.