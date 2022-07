La Juventus, in queste settimane, sta cercando di capire se il Bayern Monaco è intenzionato ad alzare l'offerta per Matthijs de Ligt. I dirigenti tedeschi, nelle ultime ore, hanno parlato con una certa sicurezza sul buon esito di questa trattativa. In particolare il CEO bavarese Kahn ha detto che de Ligt avrebbe già espresso la volontà di giocare per il Bayern Monaco. Dunque, l'olandese avrebbe già detto si al trasferimento in Germania. Ma ancora manca l'accordo con la Juventus. Il Bayern Monaco ostenta sicurezza ma i bianconeri non molleranno facilmente.

Infatti, la Juventus vorrebbe 100 milioni e da quella cifra non si scende. I bianconeri potrebbero accettare 90 più bonus per arrivare ai fatidici 100 milioni. Nel frattempo, però, la Juventus non vorrebbe farsi cogliere impreparata e per questo motivo sarebbe al lavoro per trovare un sostituto di de Ligt. Il nome in cima alla lista sarebbe quello di Pau Torres. Ma per arrivare allo spagnolo ci sarebbe distanza con il Villarreal.

Il Villarreal vuole 50 milioni per Pau Torres

La Juventus, in questi giorni, starebbe valutando diversi profili per sostituire Matthijs de Ligt. L'intenzione del club bianconero sarebbe quella di prendere un centrale mancino. Per questo motivo i profili vagliati sono quelli di Pau Torres e Gabriel.

Per lo spagnolo ci sarebbero già stati dei contatti ma il Villarreal vorrebbe circa 50 milioni. La Juventus, invece, sarebbe orientata ad offrire 30 milioni. Dunque, al momento, ci sarebbe distanza tra le parti ma in caso di cessione di Matthijs de Ligt, i bianconeri incasserebbero una cifra sufficiente per soddisfare le richieste degli spagnoli.

Ma la Juventus, se dovesse prendere i famosi 100 milioni, non si limiterebbero all'acquisto solo di un difensore ma potrebbero dare l'assalto anche a Nicolò Zaniolo. La Roma per cedere il suo giocatore vorrebbe circa 45/50 milioni senza contropartite tecniche. Adesso, si aspetta di capire quale sarà la prossima mossa della Juventus per Zaniolo.

La sensazione è che la partenza di De Ligt possa dare un'accelerata nel mercato in entrata dei bianconeri.

Intanto si pensa anche a Morata

Quello di Nicolò Zaniolo potrebbe non essere l'unico rinforzo offensivo per la Juventus. Infatti, i bianconeri non avrebbero abbandonato la pista che porta ad Alvaro Morata. Lo spagnolo sarebbe una precisa richiesta di Massimiliano Allegri che vorrebbe averlo nuovamente a disposizione. Alvaro Morata consentirebbe al tecnico livornese di avere un vero e proprio jolly in rosa poiché può giocare sia sulla sinistra che come vice di Dusan Vlahovic. Adesso resta da capire se la Juventus riuscirà a trovare un accordo con l'Atletico Madrid.