In queste settimane, si è parlato moltissimo degli interessamenti di Chelsea e Bayern Monaco per Matthijs de Ligt. La posizione della Juventus sarebbe stata sempre la stessa ovvero incassare circa 100 milioni. Nessuna società, al momento, si è avvicinata ad offrire questa cifra. Il Bayern Monaco è stato a Torino per portare un'offerta da 60 milioni. Questa proposta è stata rispedita al mittente dalla Juventus. Ma nelle ultime ore le cose sarebbero un po' cambiate. Stando a quanto afferma La Stampa, il club bianconero avrebbe avuto modo di parlare con Matthijs de Ligt e la sua agente Rafaela Pimenta e il giocatore avrebbe manifestato la sua soddisfazione per gli arrivi di Paul Pogba e Angel Di Maria.

De Ligt potrebbe cambiare idea

Fino a poche ore fa, la partenza di Matthijs De Ligt dalla Juventus sembrava scontata. Il Bayern Monaco si è mosso concretamente con un viaggio a Torino del suo ds Hasan Salihamidzic. Ma le cose non sarebbero andate come sperava il club tedesco. Infatti, la Juventus avrebbe ribadito con forza di non voler scendere sotto i 100 milioni. Dunque, per il momento, la distanza tra domanda e offerta è molto ampia e sembra difficilmente colmabile. La Juventus non avrebbe fretta di cedere De Ligt e lo sacrificherebbe solo davanti ad un offerta monstre. Adesso, anche lo stesso giocatore avrebbe dei dubbi nel lasciare Torino. L'olandese sembra soddisfatto degli acquisti di Paul Pogba e Angel Di Maria e starebbe notando che il progetto della Juventus è importante.

Il club bianconero ha voglia di tornare a vincere subito. Infatti, sia Paul Pogba che Massimiliano Allegri nei giorni scorsi hanno battuto molto su questo aspetto. Entrambi hanno sottolineato che la Juventus la prossima stagione dovrà vincere. La mentalità vincente ritrovata e i grandi acquisti potrebbero essere le chiavi per convincere Matthijs De Ligt a restare ancora in bianconero.

Inoltre, l'olandese starebbe valutando di rinnovare il suo contratto con la Vecchia Signora. Con un eventuale rinnovo di De Ligt, la Juventus abbasserebbe anche la cifra di 120 milioni della clausola rescissoria.

Segnali social

Matthijs de Ligt, da domenica 10 luglio, è tornato a Torino per riprendere gli allenamenti alla Continassa.

In questi primi giorni il difensore olandese non ha rilasciato nessuna dichiarazione e anche sui social non è stato particolarmente attivo. Ma nella serata di ieri 13 agosto, De Ligt ha condiviso un post sottolineando di aver ripreso la preparazione e a chiusura del posto ha aggiunto due cerchi uno bianco e uno nero. Chissà che questo non sia il segnale che forse davvero nella testa di De Ligt stia balenando l'idea di restare ancora alla corte della Vecchia Signora.