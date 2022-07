In queste settimane, Cristiano Ronaldo starebbe cercando una nuova squadra visto che vorrebbe lasciare il Manchester United. CR7 sarebbe stato offerto a diversi club e tra questi ci sarebbe la Juventus. Il portoghese si sarebbe pentito di aver lasciato Torino. Ma Cristiano Ronaldo non sarebbe il solo a sentire la mancanza della Juventus. Anche un altro giocatore che qualche hanno fa ha salutato Torino avrebbe nostalgia dei tempi bianconeri e in modo particolare rimpiangerebbe Massimiliano Allegri. Il giocatore che sentirebbe la mancanza della Juventus è Emre Can.

Il tedesco, adesso, gioca al Borussia Dortmund. Emre Can non avrebbe ottimi rapporti con lo spogliatoio giallonero e dunque ripenserebbe con nostalgia alla sua avventura torinese.

Nostalgia Juventus

Paul Pogba, questa estate, ha deciso di tornare alla Juventus poiché la squadra bianconera è la sua casa. A Torino il francese si sente coccolato e amato e riesce a rendere come da nessuna altra parte. Decisivo nella scelta di Paul Pogba di tornare alla Juventus è stato Massimiliano Allegri. La presenza del tecnico livornese ha fatto sì che il francese decidesse di tornare in bianconero. Anche un altro ex centrocampista della Juventus rimpiangerebbe Massimiliano Allegri, si tratta di Emre Can. Il tedesco, sotto la gestione del tecnico livornese, si era espresso a buoni livello e con lui stava crescendo.

Ma l'avvento alla Juventus di Maurizio Sarri ha spinto Emre Can a lasciare Torino. Adesso, però, il tedesco sentirete la nostalgia di Torino. Anche Cristiano Ronaldo, nelle ultime settimane, avrebbe ripensato alla Juventus. La volontà di CR7 sarebbe quella di lasciare lo United e tra le destinazioni prese in considerazione dal portoghese ci sarebbe anche il club bianconero.

Nessun club, per il momento, si starebbe interessando concretamente a Cristiano Ronaldo. Adesso, CR7 non si sta allenando con il Manchester United e vorrebbe cambiare aria. Tra le squadre a cui è stato accostato il portoghese ci sarebbe il Chelsea. Ma Tuchel, tecnico dei blues, avrebbe detto di no al possibile approdo nel suo club di CR7.

Intanto la Juventus lavora alla Continassa

Mentre alcuni giocatori del passato sentono la mancanza della Juventus, la rosa attuale lavora al JTC. I bianconeri stanno faticando e non poco e le sedute di Massimiliano Allegri sono piuttosto intense. Il tecnico livornese vuole una partenza a razzo e per questo motivo gli allenamenti sono duri e basati sul lavoro atletico. La Juventus deve mettere benzina nelle gambe visto che tra meno di un mese i bianconeri giocheranno la prima gara di Serie A all'Allianz Stadium contro il Sassuolo.