La Juventus in queste prime settimane di Calciomercato sta valutando un investimento per un centravanti che possa essere il vice-Vlahovic, ossia un giocatore che possa sostituire in diversi match il titolare bianconero, ma che in altri che possa giocarci anche insieme.

A tal riguardo il preferito sarebbe Alvaro Morata. Nonostante non sia stato riscattato dalla Juventus a giugno a causa del prezzo di mercato ritenuto eccessivo dalla società bianconera (35 milioni di euro) in queste settimane l'Atletico Madrid e la Juventus potrebbero incontrarsi per valutare il ritorno dello spagnolo a Torino.

Di recente il giocatore ha prolungato il contratto con la società spagnola per un'altra stagione, fino a giugno 2024. Questo potrebbe agevolare un nuovo trasferimento di Morata alla Juventus in prestito con riscatto, diluito in diverse stagioni a circa 25 milioni di euro.

Morata potrebbe trasferirsi alla Juventus in prestito con riscatto in diverse stagioni

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe cercare di ingaggiare nuovamente Alvaro Morata durante il calciomercato estivo. Lo spagnolo sarebbe pronto a ritornare a Torino.

Ad agevolare l'affare potrebbe essere il recente prolungamento di contratto dello spagnolo con l'Atletico Madrid fino a giugno 2024 che potrebbe agevolare il trasferimento di Morata alla Juventus in prestito con riscatto pagato in diverse stagioni.

Le due società potrebbero trovare l'intesa economica sulla base di un prestito con un riscatto di circa 25 milioni di euro. Un pagamento che potrebbe essere definito a circa 5 milioni di euro a stagione, questo significa che in cinque stagioni la Juventus andrebbe a pagare il cartellino dello spagnolo.

Il ritorno di Morata sarebbe gradito da Allegri, che avrebbe non solo l'alternativa a Vlahovic, ma anche un giocatore che può essere schierato sulla fascia nel 4-3-3.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus per il settore avanzato potrebbe quindi ingaggiare Alvaro Morata, Angel Di Maria e Niccolò Zaniolo. Si attende solo l'annuncio dell'argentino, che a giorni dovrebbe arrivare a Torino per visite mediche, firma del contratto e successivamente per iniziare la preparazione estiva, che inizierà dal 11 luglio.

Per quanto riguarda Zaniolo l'intesa con la Roma potrebbe essere raggiunta sulla base di un prestito oneroso con riscatto per un totale di circa 50-60 milioni di euro.