La Juventus è attesa da un fine giugno molto impegnativo per quanto riguarda il mercato. Si lavora su diverse trattative, sia nelle cessioni che negli acquisti. Molti dei bianconeri potrebbero essere utilizzati dalla società come contropartite tecniche per arrivare ai rinforzi voluti dal tecnico Massimiliano Allegri. Nelle ultime settimane si è parlato molto di Moise Kean ma anche di Weston McKennie, che piace non solo a società inglesi ma anche a quelle italiane. Su tutte la Roma, l'americano potrebbe essere offerto per arrivare a Zaniolo. Di recente però il tecnico Mourinho avrebbe chiesto alla società un giocatore bravo tecnicamente, da affiancare al nuovo acquisto Matic.

Al portoghese piace molto Arthur Melo, che nelle ultime due stagioni alla Juventus non ha inciso come ci si aspettava. Di conseguenza potrebbe definirsi uno scambio di mercato fra il brasiliano e Zaniolo con l'aggiunta di soldi da parte della società bianconera. Attualmente Arthur Melo ha un prezzo di mercato di circa 40 milioni di euro, il 23enne della Roma di circa 60 milioni di euro. La Juventus dovrà aggiungere circa 20 milioni di euro. Non sarà facile però concretizzare tale trattativa di mercato perché Arthur Melo ha un ingaggio da circa 7 milioni di euro.

Possibile scambio di mercato fra Arthur Melo e Zaniolo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus e la Roma potrebbero definire uno scambio di mercato che riguarderebbe Arthur Melo e Niccolò Zaniolo.

Il brasiliano sarebbe gradito a Mourinho, che cerca un centrocampista bravo nell'impostazione di gioco; il 23enne invece piace da diverse stagioni alla società bianconera. Sarebbe considerato ideale per il settore avanzato della Juve, come supporto per Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. In caso di scambio di mercato la società bianconera dovrà aggiungere 20 milioni di euro considerando la diversa valutazione di mercato dei due giocatori.

L'eventuale arrivo di Zaniolo si aggiungerebbe a quello di Angel Di Maria, la Juventus attende una risposta dall'argentino, che potrebbe arrivare a breve. Altro nome che piace per il settore avanzato è quello di Filip Kostic, valutato circa 20 milioni di euro dall'Eintracht Francoforte. Ci sarebbe già un'intesa contrattuale fra il giocatore e la Juventus sulla base di circa 3 milioni di euro netti a stagione fino a giugno 2025.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe annunciare a breve il primo rinforzo del Calciomercato estivo. Parliamo di Paul Pogba, il centrocampista francese dovrebbe sottoscrivere un contratto da circa 10 milioni di euro netti a stagione compresi i bonus fino a giugno 2025. Un acquisto importante per il centrocampo, che nella stagione 2021-2022 ha avuto problemi evidenti nell'impostazione di gioco e nella verticalizzazione verso il settore avanzato. Pogba già da inizio luglio dovrebbe essere nella rosa della società bianconera.