In questi primi giorni di Calciomercato non mancano le indiscrezioni sulle possibili trattative. L'Inter potrebbe cedere Dumfries e puntare su Odriozola. Nelle scorse ore intanto Bologna avrebbe chiesto Rugani alla Juve.

Intanto su Charles De Ketelaere, giocatore che piacerebbe al Milan, ha parlato Walter Meeuws: "Mi ricorda Kakà"

Calciomercato Inter, l'uscita di Dumfries potrebbe portare Odriozola in nerazzurro

L'Inter potrebbe dover cedere almeno un paio di pezzi pregiati per sanare il bilancio.

Uno dei possibili partenti sarebbe Denzel Dumfries, terzino olandese che permetterebbe alla società nerazzurra di ottenere una plusvalenza da almeno 15 milioni di euro.

Stando alle indiscrezioni odierne, sul fluidificante classe '96 ci sarebbe lo sguardo attento del Manchester United e se i Red Devils riuscissero davvero a portarlo in Inghilterra, scatenerebbero un effetto domino che coinvolgerebbe anche il Real Madrid. L'arrivo di Dumfries alla corte di Ten Hag infatti, libererebbe dalla compagine britannica Diogo Dalot, calciatore per il quale avrebbe un debole Carlo Ancellotti. Il portoghese dunque, potrebbe raggiungere il tecnico italiano nelle Merengues, che di fatto, si troverebbero con tre giocatori sulla corsia di destra. A quel punto, Alvaro Odriozola sarebbe sostanzialmente in esubero per la formazione spagnola, che potrebbe cederlo all'Inter. Un incastro di mercato realisticamente difficile da realizzare per il numero di società coinvolte, ma non da scartare a priori.

Calciomercato Juventus, il Bologna si sarebbe interessato a Daniele Rugani

La Juventus e il Bologna, dopo che nei giorni scorsi erano state accostate per il possibile trasferimento di Arnautovic, starebbero dialogando per il profilo di Daniele Rugani.

Il centrale difensivo della compagine piemontese piacerebbe al nuovo direttore sportivo dei felsinei Giovanni Sartori, che gradirebbe portarlo in rossoblu nella prossima stagione.

L'operazione sarebbe abbastanza complicata, in quanto il calciatore toscano vorrebbe giocarsi le sue carte a Torino.

Walter Meeuws: 'De Kateleare mi ricorda per conduzione di palla, fisico e presenza in campo Kakà'

Charles De Ketelaere è uno dei profili accostasti al Milan in questa fase iniziale del calciomercato.

Del giovane trequartista in forza al Bruges, ha voluto parlare l'ex calciatore belga Walter Meeuws che in un'intervista rilasciata ai microfoni di MilanNews.it ha descritto il connazionale: "Per me è simile a Kakà, soprattutto a livello fisico e con la sua presenza. E come Kakà con la palla al piede è forte. Ma è sempre difficile fare paragoni. Lui è Charles De Ketelaere, ha il suo proprio stile e non deve copiare nessuno".