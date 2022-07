In questi giorni non mancano le notizie di Calciomercato. In particolare Juventus starebbe lavorando per il possibile ritorno di Alvaro Morata.

Intanto il tecnico del Chelsea Thomas Tuchel ha parlato del possibile ritorno di Lukaku al Chelsea. Mentre l'ex allenatore Fabio Capello ha incensato Ibrahimovic e Leao.

Juventus, si riaccende la pista per Alvaro Morata

A giugno Alvaro Morata è tornato all'Atletico Madrid dopo che la Juventus non lo ha voluto riscattare per i 35 milioni di euro richiesti dalla compagine spagnola.

Tuttavia, il "Cholo" Simeone non riterrebbe l'attaccante iberico funzionale al proprio gioco, di conseguenza Morata potrebbe finire nuovamente sul mercato.

Secondo le indiscrezioni che provengono dalla stampa spagnola, ora Cherubini starebbe tornando alla carica per riportare a Torino Morata e l'offerta che i bianconeri vorrebbero presentare ai "Colchoneros" un'offerta da 20 milioni di euro.

Inter, su Lukaku tornato a parlare Tuchel: 'Possibilità che ritorni? non so quante ce ne siano, è stato lui a voler andare via dal Chelsea'

"Se ci sono possibilità che Lukaku torni? Beh, essendo in prestito ci sono delle possibilità, ma non so quante, comunque, non dipende da me". Sono queste le parole rilasciate a Sky Sport UK da Thomas Tuchel, tecnico attualmente in forza al Chelsea che è voluto ritornare sul discorso inerente a Romelu Lukaku.

Tra l'attaccante belga e l'allenatore tedesco, lo scorso anno non sarebbe mai scoppiato il giusto feeling e dietro alla cessione in prestito del centravanti classe '93 all'Inter, si celerebbero anche motivazioni legate al loro rapporto.

Proprio su questo argomento, Tuchel ha espresso il suo pensiero, "scaricando" sostanzialmente la responsabilità del trasferimento in nerazzurro di Lukaku: "Abbiamo deciso di lasciarlo andare quando gli si è presentata questa opportunità, perché era un suo desiderio ma non ho mai detto che volevo Lukaku fuori. La possibilità che rimanesse c'è sempre stata, ma lui è stato chiaro nel voler andare via".

Milan, parla Facio Capello 'Ibra è un vincente, Leao è stato fondamentale per lo scudetto'

Fabio Capello è tornato a parlare del Milan in un'intervista rilasciata al quotidiano La Stampa e parlando di Ibrahimovic ha detto: "Vuole giocare ancora e mettersi in discussione perché gli piacciono le sfide e vuole essere vincente. Sarà interessante capire se sarà vincente".

Capello ha spostato poi la propria mira su Leao, affermando: "La sua crescita è stata fondamentale. Come si dice, sa spaccare la partita e nella fase finale di campionato, in una fase di generale calo del ritmo, qualità e velocità del portoghese sono state decisive".