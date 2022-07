La Juventus è attesa da settimane importanti per il Calciomercato. La società bianconera starebbe definendo la partenza di Matthijs de Ligt, il Bayern Monaco sarebbe pronto a offrire circa 80 milioni di euro più 10 milioni di euro di bonus, andando sostanzialmente ad accontentare le chieste della società bianconera.

Oltre al 23enne olandese i piemontesi valutano però anche altre importanti partenze. Rimanendo nel settore difensivo entrambi i terzini sinistri di Allegri non avrebbero la certezza di una conferma nella stagione 2022-2023. Alex Sandro è in scadenza di contratto a giugno 2023, la Juventus lo cederebbe volentieri anche in considerazione dell'ingaggio da 6 milioni di euro netti a stagione.

Anche Luca Pellegrini è a rischio partenza, la società bianconera lo valuta circa 12 milioni di euro, ma potrebbe accontentarsi anche di una somma minore. Fra le società interessate al terzino ci sarebbero alcune squadre italiane e inglesi.

Diverse partenze potrebbero concretizzarsi anche a centrocampo, in particolare Arthur Melo e Aaron Ramsey. Il brasiliano difficilmente sarà ceduto a titolo definitivo, ma potrebbe partire in prestito. Per quanto riguarda il gallese invece si valuta anche la rescissione consensuale con indennizzo a favore del giocatore.

Possibile cessione di Moise Kean

Un altro giocatore che potrebbe lasciare Torino è Moise Kean. Il classe 2000 è ritornato dalla vacanze in forma ottimale.

Nonostante questo però Allegri, non lo considererebbe necessario per la stagione 2022-2023. Attualmente è in prestito dall'Everton con riscatto a circa 30 milioni di euro obbligatorio nel 2023. La Juventus potrebbe acquistare in anticipo il suo cartellino e offrirlo al Paris Saint Germain, magari in uno scambio di mercato con Leandro Paredes, centrocampista in scadenza di contratto a giugno 2023.

Con le cessioni summenzionate la Juventus, oltre a ricavare una somma importante, andrebbe anche a risparmiare molto sul monte ingaggi, soprattutto perché i vari Alex Sandro, Arthur Melo e Aaron Ramsey hanno ingaggi da 6 milioni di euro a stagione ciascuno.

Il mercato in entrata della Juventus

La Juventus dovrà lavorare anche a diversi rinforzi.

In difesa potrebbero arrivare uno o due giocatori, oltre eventualmente un terzino sinistro se dovessero partire uno fra Alex Sandro e Pellegrini.

Per quanto riguarda invece il settore avanzato si valuta l'acquisto di Niccolò Zaniolo. La Roma lo valuta circa 45 milioni di euro, la Juventus sarebbe pronta a offrire un prestito con riscatto spalmato in diverse stagioni.