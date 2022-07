Romelu Lukaku potrebbe giocare nell'Inter anche nelle prossime stagioni. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, infatti, il club nerazzurro ed il Chelsea potrebbero trovare l'accordo per rinnovare il prestito anche nella prossima stagione pagando appunto la cifra pattuita da circa 8 milioni di euro. Il ragazzo vorrebbe rimanere a Milano a lungo e ci sarebbe già la strategia per accontentarlo. L'intenzione sarebbe quella di garantire a Lukaku di giocare con continuità con la casacca nerazzurra in prestito per due anni per permettere all'Inter di risanare i conti in modo da acquistare a titolo definitivo il cartellino del calciatore che ha il contratto con il Blues fino al 2025.

In questo modo, il Chelsea non sarebbe costretto a registrare una minusvalenza dopo aver pagato l'attaccante circa 115 milioni di euro nella scorsa estate e l'Inter potrebbe aver il tempo per finanziare il suo acquisto.

Due esuberi di Conte per il Milan di Stefano Pioli

Il Milan sarebbe intenzionato a fare spesa all'estero per garantire a Stefano Pioli una squadra competitiva in vista della prossima stagione. Nel mirino dei dirigenti rossoneri ci sarebbero Japhet Tanganga e Ndombele del Tottenham ma anche Sarabia e Wijnaldum del Paris Saint Germain. Gli Spurs avrebbero dato via libera per i due calciatori che non sarebbero centrali nel progetto di Antonio Conte. Il difensore piacerebbe anche all'Inter e potrebbe partire in prestito con diritto di riscatto.

La sua valutazione sarebbe di circa 15 milioni di euro. L'ex Lione, invece, non rientrerebbe nel budget del Milan perché guadagna uno stipendio troppo elevato (circa 10 milioni di euro) a fronte di un contratto in scadenza nel 2025. Ragion per cui, l'operazione sarebbe fattibile soltanto attraverso un prestito secco. Nelle prossime ore potrebbero intensificarsi i contatti con il d.s degli inglesi, Paratici.

Asse di mercato Milano-Parigi

Il Paris Saint Germain potrebbe intavolare una trattativa interessante per Maldini e Massara. I francese vorrebbero cedere il cartellino di Georginio Wijanldum che non rientrerebbe nei piani di Galtier. Il ragazzo interesserebbe anche alla Roma che lo ingaggerebbe soltanto in prestito a causa di un ingaggio troppo oneroso.

I transalpini potrebbero proporre al Milan un acquisto a titolo definitivo nel quale verrebbe aggiunto anche il cartellino di Sarabia. Entrambi non sarebbero considerati nel nuovo progetto e potrebbero lasciare Parigi per circa 30 milioni di euro. Pablo Sarabia e Wijnaldum potrebbero essere subito collocati nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli, per il quale avrebbero caratteristiche molto congeniali.