La Juventus, in questa fase di mercato, sarebbe alla ricerca di altri giocatori offensivi. In particolare i bianconeri vorrebbero un esterno e un vice di Dusan Vlahovic. I nomi al vaglio sarebbero parecchi e tra questi ci sarebbe Roberto Firmino. Stando a quanto rivelato dall'esperto di mercato Ekrem Konur, la Juventus avrebbe già presentato una prima offerta al Liverpool da circa 20 milioni di sterline. Adesso resta da capire quali sono le intenzioni dei Reds e se questa trattativa potrà decollare. Nel frattempo, la Juventus seguirebbe anche altre piste che sarebbero il ritorno di Alvaro Morata o la possibilità di prendere a costo zero Andrea Belotti.

La Juventus cerca rinforzi offensivi

La Juventus, in queste sessione estiva di mercato, sta cercando di rinforzare tutti i reparti. Per il momento i bianconeri hanno messo a segno tre colpi Gleison Bremer, Paul Pogba e Angel Di Maria. Ma la dirigenza bianconera continua a lavorare e l'obiettivo sarebbe quello di prendere altri due giocatori da inserire in attacco. Infatti, al momento nella rosa della Juventus ci sono solo Dusan Vlahovic, Moise Kean, Angel Di Maria e Federico Chiesa. Quest'ultimo, però, non è a disposizione e rientrerà solo a settembre. Inoltre, quando Federico Chiesa sarà a disposizione non potrà essere al top della forma poiché arriverà da un lungo stop.

Per questo motivo, la Juventus avrebbe bisogno di avere un giocatore che possa alternarsi con il suo numero 7.

Adesso resta da capire chi sarà l'uomo su cui Cherubini sferrerà l'affondo decisivo. Uno dei profili al vaglio sarebbe quello di Roberto Firmino per cui sarebbe stata fatta una prima offerta. Ma attenzione anche ad Alvaro Morata. Infatti, Massimiliano Allegri vorrebbe avere a tutti i costi lo spagnolo. Infatti, Morata avrebbe un doppio ruolo ovvero quello di esterno ma anche quello di vice Vlahovic.

Adesso resta da capire se la Juventus riuscirà a convincere l'Atletico Madrid ad abbassare le pretese. Al momento, i colchoneros vorrebbero una cifra superiore ai 20 milioni di euro. Ma chissà che con il passare del tempo l'Atletico non possa rivedere le sue richieste.

Ipotesi Belotti

Un altro nome che è stato accostato alla Juventus per rinforzare l'attacco è quello di Andrea Belotti.

L'ex attaccante del Torino, attualmente, è senza squadra e la Juventus potrebbe prenderlo a parametro zero. Adesso resta da capire se Belotti può essere l'uomo giusto per Allegri. Il Gallo, però, potrebbe ricoprire solo il ruolo di vice Vlahovic. Dunque, in caso di arrivo di Belotti a quel punto la Juventus dovrà continuare a sondare il mercato per cercare un altro elemento da inserire in attacco. In ogni caso per il Gallo ci sarebbe anche l'interesse del Monza.