La Juventus è attesa da giorni importanti per il calciomercato estivo. Dopo aver annunciato gli acquisti di Angel Di Maria, Paul Pogba e Andrea Cambiaso, (quest'ultimo trasferitosi in prestito al Bologna), la società bianconera starebbe lavorando anche alle cessioni. Una su tutte quella di Matthijs de Ligt. Il difensore sarebbe pronto a fare una nuova esperienza professionale dopo tre stagioni in bianconero. La società interessata al giocatore è il Bayern Monaco, che però non avrebbe offerto i 90 milioni di euro della valutazione di mercato stabilita dalla Juventus per il cartellino di de Ligt.

Si lavora per trovare un'intesa, anche perché il giocatore preferirebbe una nuova esperienza professionale. Con la partenza di de Ligt potrebbero arrivare uno o due difensori centrali. Oltre a Bremer del Torino, Benoit Badiashile del Monaco e Gabriel dell'Arsenal nelle ultime ore la Juventus starebbe valutando anche un altro nome, che i bianconeri ricordano bene perché ha contribuito all'eliminazione dalla Champions League della squadra di Allegri nella scorsa stagione. Si parla di Pau Torres, difensore spagnolo classe 1997 del Villarreal. Piede sinistro, sarebbe ideale come compagno di Leonardo Bonucci anche se è meno aggressivo di Matthijs de Ligt. Ha una clausola rescissoria da circa 65 milioni di euro ma con un'offerta di circa 55 milioni di euro potrebbe lasciare la società spagnola.

Secondo le ultime notizie di mercato, Pau Torres sarebbe pronto a considerare il trasferimento a Torino ed a breve potrebbe esserci l'incontro fra i suoi agenti sportivi e la società bianconera.

Pau Torres ha una clausola rescissoria da circa 65 milioni di euro ma potrebbe trasferirsi a Torino per circa 55 milioni di euro. Nazionale spagnolo, è di piede sinistro ed è bravo nell'impostazione di gioco. Lo spagnolo potrebbe essere uno dei rinforzi in difesa per la Juventus, che potrebbe sostituire anche Giorgio Chiellini. La Juventus oltre alla difesa dovrà rinforzare anche centrocampo e settore avanzato. Potrebbe arrivare un giocatore bravo nell'impostazione di gioco come Leandro Paredes e due rinforzi per il settore avanzato. Piacciono Nicolò Zaniolo e Alvaro Morata.